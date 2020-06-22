22.06.2020 - 21:08 | | AA
Son dakika... UCM'den 11 toplu mezar açıklaması: Güvenilir bilgi edindik
Gelen son dakika haberine göre; UCM'den yapılan açıklamada, 'Libya'da 11 toplu mezara ilişkin güvenilir bilgi edindik. Bilgiler, savaş suçu ya da insanlığa karşı suç işlendiğine dair delil teşkil edebilir' denildi.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (22 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 oldu. Son 24 saatte 1293 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 161 bin 533'e ulaştı.