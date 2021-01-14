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14.01.2021 - 14:52 | | AA

Son dakika: Ukrayna'dan övgü: 'Türkiye olmadan başaramazdık'

Son dakika haberine göre, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Libya'da alıkonulan Ukraynalı denizcilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin, "Kesin bir şekilde söyleyebilirim ki Türk partnerlerimizin desteği olmadan operasyonun nihai başarısı mümkün olamazdı." dedi.

Son dakika: Ukrayna'dan övgü: 'Türkiye olmadan başaramazdık'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, çevrim içi olarak gerçekleşen basın toplantısında medya mensuplarının soruların yanıtladı.

AA muhabirinin "Türkiye'nin yardımıyla 4 Ukraynalı denizcinin ülkelerine tahliye edilmesi hakkında yorumunuz nedir?" sorusuna cevaben Kuleba, tahliyenin, göreve geldiğinden beri yönettiği en zor ve kompleks operasyonlardan biri olduğunu belirterek, "Kesin bir şekilde söyleyebilirim ki Türk partnerlerimizin desteği olmadan operasyonun nihai başarısı mümkün olamazdı." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Ukraynadan övgü: Türkiye olmadan başaramazdık



Kuleba, 4 Ukraynalı denizcinin kaderi konusunda yapıcı tutumlarından dolayı Libyalı yetkililere teşekkür ederek, "Operasyonda yer alan ekibime, Ukraynalı kurumlara ve uluslararası dostlarımıza da minnettarım. 4 denizcinin Libya'dan Ukrayna'ya tahliyesinin Türkiye toprakları üzerinden gerçekleşmesi zaten söze gerek bırakmıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

UKRAYNALI DENİZCİLERİN TAHLİYESİ

Libya deniz sahasında 2016'da alıkonulan Kaptan Hayyam Tankeri mürettebatı 4 Ukrayna vatandaşı 8 Ocak'ta ülkelerine dönmüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı denizcilerin ülkelerine dönüşüne yardımı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmişti.

 

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