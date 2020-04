Son dakika... Ve kabus sona eriyor! Avrupa'dan müjdeli haberler peş peşe

Dünyada corona virüs kapanların sayısı 1,5 milyonu geçerken, vakaların dörtte birinden fazlası ABD'de görülüyor. Can kaybının 90 bine yaklaştığı yeryüzünde, ölü sayılarında ise İtalya, ABD ve İspanya ilk üç ülke.

12.40 : İran'da son 24 saatte corona virüsten 117 hasta öldü, can kayıpları 4 bin 110'a yükseldi.

12.35 : İspanya'da can kayıpları 683 artışla 15 bin 238 oldu.

12.00 : Ünlü film yıldızı George Clooney ve insan hakları avukatı eşi Amal Clooney’nin, corona virüs ile mücadele için 1 milyon doları aşkın bağışta bulundukları bildirildi.

Clooney’ler yaptıkları bağışın altı farklı alanda kullanılmasını istedi. Bunlar arasında İngiltere’deki sağlık sistemi NHS’e 300 bin dolar, İtalya’nın Lombardia bölgesine ve Lübnan’da yoksullara gıda yardımı da var.

Amal Clooney Lübnan doğumlu.

Ünlü rock grubu U2 da İrlanda’da coronavirüse karşı mücadelede kullanılmak üzere 10 milyon euro bağış yaptı. U2, paranın özellikle sağlık ve diğer ön saflarda çalışanlara koruyucu ekipman alımında kullanılmasını talep etti.

11.55 : Güney Kore'de son 24 saat içerisinde 39 yeni vaka belirlendi. Bu rakam, 20 Şubat'tan bu yana ülkede görülen en düşük vaka sayısı.

Bugüne kadar 10 bin 423 testin pozitif çıktığı Güney Kore'de, 6 bin 973 hasta iyileşti. Ülkede 204 can kaybı var.





JOHNSON'DAN İYİ HABER

11.50 : Covid-19 tanısı ile yoğun bakımda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Kültür Bakanı Oliver Dowden, Johnson’ın durumun stabil olduğunu, yatakta oturabildiğini ve sağlık personeli ile konuşabildiğini belirterek, "Daha iyiye gidiyor" dedi. 55 yaşındaki Johnson, Pazar akşamı yüksek ateşle hastaneye kaldırılmış, Pazartesi günü de yoğun bakıma alınmıştı.

11.35 : Avrupa genelinde, corona virüs salgınının yayılma hızı yavaş yavaş düşerken, çeşitli ülkeler ihtiyatlı bir şekilde kısıtlamaları gevşetmeye başlıyor.

Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'ndeki küçük dükkanlar açılacak ve 15 Nisan'da Danimarka'da okulların açılacağı belirtildi.

Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn da, rakamlardaki olumlu eğilimin sürmesi halinde, hafta sonundaki Paskalya'dan sonra 'aşama aşama normale dönülebileceğini' söyledi.

En olumsuz etkilenen ülkelerde bile iyimser olmak için bazı nedenler var. İtalya'dan gelen haberler kısıtlamaların 4 Mayıs'tan sonra gevşetilebileceğine işaret ediyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkenin nihayet salgının en kötü noktasını aşıyor olabileceğini kaydetti.

Ancak, insanların sevdiklerini ziyaret ettikleri Paskalya Bayramı hafta sonuna ilişkin kaygılar sürüyor. Portekiz, halkın resmi belgeleri olmadan mahallelerini terk etmelerini yasakladı.

Ve AB de hala salgının yarattığı ekonomik krizle nasıl başa çıkılabileceği konusunda uzlaşamadı. Maliye Bakanları, bugün bir kurtarma planı üzerinde uzlaşmak için telekonferansla bir toplantı yapacak.

11.25 : İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesindeki sokağa çıkma kısıtlamalarının Nisan sonundan itibaren gevşetilmeye başlatılabileceğini söyledi.

BBC'ye konuşan Conte, "Bilim insanları da onay verirse, bu ay sonuna doğu bazı önlemleri rahatlatabiliriz" dedi.





Hükümetinin kriz karşısındaki tutumunu da savunan Conte "Yine olsa, aynı şeyleri yapardım" dedi ve şöyle devam etti:

"Bizim için insanların anayasal özgürlükleri ciddi biçimde kısıtlamak kritik karardı ve çok dikkatli değerlendirmek zorundaydık. En başından, ilk vakalar görülmeye başladığında sokağa çıkma kısıtlaması veya anayasal haklara kısıtlama önerseydim, insanlar delirdiğimi düşünürdü."

İtalya Başbakanı, AB ülkelerinde salgına yönelik ekonomik önlemler konusundaki tartışma için "Avrupa projesine yeni bir can verme fırsatını kaçırırsak, gerçek bir fiyaskoyla sonuçlanması olur" ifadesini kullandı.

Conte kriz sırasında Rusya'nın koşullu yardım yaptığı fikrinin İtalyan hükümetine hakaret ve bunu bir siyasi baskı aracı olarak kullanmayı aklından bile geçirmeyen Vladimir Putin'e hakaret olduğunu söyledi.

İtalyan Başbakanı, salgının insani maliyeti için de "Sayıların ardında isimler ve soyiimler, hayat hikayeleri ve parçalanmış aileler var. İtalyan ulusu acı çekiyor" diye konuştu.

11.00 : Rusya'da corona virüs salgınının tırmanışı sürüyor, son 24 saatte 1459 test pozitif sonuç verdi ve vaka sayıları 10 bini geçerek 10 bin 131 oldu. Rusya'da bu hafta her gün yeni rekor kırıldı: Çarşamba günü 1175, Salı günü 1154, Pazartesi günü 954.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının da 13 artışla 76'ya ulaştığını bildiriyor.

Rusya'da koronavirüs vakalarının çoğu 12 milyon nüfuslu başkent Moskova'da. Moskova'da halka ay sonuna dek evde kalnması çağrısı yapılmıştı.





TÜM HASTALARIN İYİLEŞTİĞİ YER



10.55 : Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Atlas Okyanusu'nun kuzeyindeki Grönland'da yetkililer, corona virüse yakalanan tüm sakinlerin iyileştiğini duyurdu.

Özerk bölgede corona virüs testi pozitif çıkan 11 kişi vardı. Yaklaşık 80 bin nüfuslu bölgede 770 kişi, yani nüfusun neredeyse yüzde 1'ine test yapıldı.

Son dört günde yeni vaka olmadığını belirten yetkililer, yine de henüz 'zafer ilan etmek için erken' olduğunu belirtti.

Yönetimin en üst düzey sağlık yetkilisi Henrik Hansen, yerel bir gazete olan Sermitsiaq AG'nin haberine göre, "Şu an için durum sakin ancak virüsün ülkede yayılmasının ne zaman duracağından asla emin olamayız" dedi: "Semptomların görülmesi 14 günü bulabiliyor, dolayısıyla yasakları hafifletmek için bu kadar süre boyunca yeni hiçbir vakanın olmadığından emin olmalıyız."

Bölge yönetimi son birkaç haftadır uyguladığı önlemler kapsamında 10'dan fazla sayıda kişinin bir araya gelmesini yasaklıyor, Danimarka vatandaşı olmayan herkese sınırlarını kapattı, birçok ulaşım aracını durdurdu. Ev içi şiddeti engelleyeceği umuduyla başkent Nuuk'ta alkol satışı da yasaklandı.

10.10 : Yeryüzündeki en büyük dördüncü demiryolu ağına sahip olan Hindistan, corona virüsün yayılmasını alışılmadık bir kaynakla durdurmayı deniyor: Trenler.

Halihazırda 5 bin vagonda hastalar karanti ve izolasyon içni tutuluyor. Geçici hastaneye çevrilen vagonlarda 40 bin yatak bulunuyor.



ABD SARSILIYOR, CAN KAYBI 15 BİNE YAKLAŞTI

09.45 : ABD'de bir günde yine yaklaşık 2 bin can kaybı gerçekleşti, 1940 hasta yaşamını yitirdi. Ölü sayısının 15 bine yaklaştığı ABD, İspanya'yı geride bıraktı ve bir kaç gün içinde ilk sıradaki İtalya'nın yerini alabilir.





2 milyon 226 bin testin yapıldığı ABD'de, 435 bin vaka belirlenmiş durumda. En çok vakanın görüldüğü yer, 151 binle New York. Yeryüzündeki her 10 Covid-19 hastasından birinin yaşadığı New York'ta şimdiye kadar 6 bin 286 insan hayatını kaybetti.

YOKSULLUK 30 YILDIR İLK KEZ ARTACAK



08.45 : Birleşmiş Milletler'in corona virüsün finansal ve ekonomik boyutu ile ilgili yaptığı çalışma, salgının neden olduğu ekonomik hasarın küresel çapta 400 ila 600 milyon insanın daha yoksulluğa itilmesine neden olabileceğini gösteriyor.





Rapora göre küresel yoksulluk son 30 yıldır ilk kez artacak. Gelecek hafta Dünay Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve G20 Maliye Bakanları salgının yarattığı krizi görüşmek üzere toplanacak.

BM Üniversitesi'nin araştırması Londra'daki Kings College ve Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden (ANU) akademisyenlerce kaleme alındı.

ANU'dan Christopher Hoy "Ekonomik kriz muhtemelen sağlık krizinden çok daha kötü olacak" diyor.

EVLENMEK VE BOŞANMAK YASAKLANDI

06.00 : Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde evlenme ve boşanma işlemleri ikinci bir emre kadar askıya alındı. Yetkililer, corona virüs salgınının önüne geçmek için söz konusu kararın verildiğini bildiriyor.

Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde, evlilik işlemleri sürenlerin aile arasında bile olsa düğün yapmamaları istendi.

Vaka sayısının 2 bin 700’e yaklaştığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde 12 can kaybı var.

05.20 : ABD’de Türklerin en yoğun yaşadığı kent olan New Jersey eyaleti Paterson'da belediye başkanının corona virüs testi pozitif çıktı.

Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, virüsü nerede kaptığını bilmediğini belirtiyor. Türk toplumu ile yakın ilişkileri bulunan Andre Sayegh, sosyal medyadan hesabından "Ne yazık ki bugün Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Ateş veya öksürüğüm yok. Eşim de bugün test edildi ve çocuklarımızı da gözetim altında tutacağız. Karantinada kaldığım sürede, Paterson için çalışmaya devam edeceğim" mesajını paylaştı.

New Jersey’in en kalabalık üçüncü şehri Paterson’da bugüne kadar 1250’den fazla corona virüs vakası tespit edildi. Virüsten yaşamını yitiren 11 hastanın altısı Türk.

ÇİN'DE ÜRKÜTEN ARTIŞ

04.25 : Corona virüsün ortaya çıkıp dünyaya yayıldığı Çin'de yeni vaka sayısında iki gündür hafif artış kaydediliyor. Sağlık yetkilileri, Çarşamba günü yeni vaka sayılarının artarak 63 olarak tespit edildiğini açıkladı. Bu yeni vakaların 61'inin ülkeye yeni giriş yapan kişiler olduğu belirtildi.





Virüsün ilk görüldüğü kent Wuhan'da yasaklar gevşetilince halk tren istasyonları ve yollara akın etti.



Bu sayının 25 Mart'tan bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğuna dikkat çekildi. Çin'de salgının başlangıcından bu yana 81 bin 865 vaka kayıtlara geçti.

02.55 : Meksika'da bir günde 33 ölüm gerçekleşti, can kaybı 174'e yükseldi. Resmi açıklamaya göre doktor ve hemşire sayısının yeterli olmadığı ülkede vakalar da 396 artışla 3 bin 181 oldu.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta ise sokağa çıkma yasağı 19 Nisan'a kadar uzatıldı. Ülkede 23 corona virüs tanısı daha konuldu, 343 vaka mevcut.

01.50 : Güney Amerika ülkesi Peru'da corona virüsten can kayıpları 14 artışla 121'e ulaştı.

16 Mart'ta ilan edilen acil durum ve karantinanın 26 Nisan'a kadar uzatıldığı ülkede, vakalar da 4 bin 342 oldu.

Peru, dünyadaki en sıra dışı karantina tedbirlerinden birini uyguluyor. Perulu erkekler pazartesi, çarşamba, cuma günleri, kadınlar ise salı, perşembe ve cumartesi günleri sokağa çıkabiliyor.

KRALİYET'E CORONA VİRÜS BULAŞTI

01.20 : Amerikan New York Times gazetesi, Riyad Valisi Faysal bin Bandar bin Abdulaziz Saud'un (77) da aralarında bulunduğu 150 Suudi Arabistan kraliyet üyesinin corona virüse yakalandığını bildiriyor.



Haberini başkentteki kraliyet hastanesine yakın iki doktor ve hanedan içinden iki farklı kaynağa dayandıran New York Times, ilk vakanın altı hafta önce tespit edildiği Suudi Arabistan'dan bazı belgelere de ulaştı.

Habere göre, başkentteki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne acil notuyla gelen talimatta, 'ülke çapındaki önemli şahsiyetler için talimatların beklenmesi, kaç vakayla karşılaşılacağının henüz bilinmediği ancak kronik hastaların hastaneden tahliye edilmesi'gerektiği belirtildi. Ayrıca tedavi gören hastane personelinin kraliyet üyelerine yer açmak için başka bir hastaneye nakledileceği bildirildi.

Gazeteye konuyan doktorlar, kraliyet içindeki binlerce prensin sıkça Avrupa'ya seyahat ettiğini ve virüsü buradan kapmış olabileceklerini dile getirildi.

New York Times, halihazırda sağlık sorunları olan 84 yaşındaki Kral Selman bin Abdulaziz'in Kızıl Deniz kıyısındaki Cidde kentine yakın bir adadaki sarayda karantinaya girdiğini de aktarıyor. Haberde ayrıca Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da yanında birçok bakanla bu bölge yakınında bir saraya kapandığı yer aldı.





00.40 : Can kaybının 15 bine yaklaştığı ABD'de sürpriz bir adım atıldı, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, (CDC) salgınla mücadele kapsamında yayımladığı yönergede değişikliğe gitti.

Buna göre, corona virüse yakalanan kişilerle eden ancak semptom göstermeyen ve özellikle zaruri hizmet sektöründe çalışan kişilerin işlerine dönmelerinin önünü açıldı. Değişiklik, işe dönecek olanlara günde iki kez ateşlerini ölçmeleri ve sürekli maske takmaları şartı getirdi.

Başkan Donald Trump ise, günlük basın toplantılarında Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) hedef almayı sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne sağlanan fonları kesme tehdidini yineleyen Trump, örgütü salgını hafife almakla suçladı.

ABD liderine göre, ülkesi BM’ye bağlı teşkilata her yıl yüz milyonlarca dolar katkı yaparken Çin ise oldukça küçük bir fon sağlıyor: "Önceliklerini doğru şekilde belirlemeliler. Öncelikleri de herkesin, her ülkenin adil, düzgün muamele görmesi yönünde olmalı. Böyle görünmüyor."

Trump Salı günkü basın toplantısında önce Dünya Sağlık Örgütü'ne verilen parayı askıya alacağını açıklamış, dakikalar sonraysa bir soru üzerine açıklamasını değiştirerek "Meseleyi inceleyeceğiz" demişti.

00.00 : Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in oğluna Covid-19 teşhisi konuldu. Vucic, başkent Belgrad'daki bir hastanede karantinaya alınan oğlu için "İlk göz ağrım corona virüse yakalandı. Hastalığı yeneceğine inanıyorum" dedi.