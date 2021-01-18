Son dakika... Venezuela'da karantina ilan edildi!

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadele amacıyla 18-24 Ocak'ta ülkede "radikal" bir karantina uygulanacağını belirterek, "Bu haftadan itibaren herkesi dikkatli, bilinçli, müşterek, sosyal bir şeklide kurallara uymaya davet ediyorum. Bu metodun adı 7 7 sistemidir. Acil ihtiyaçlarınızda iyi korunarak dışarı çıkın ve güvenli şekilde eve dönün." ifadelerini kullandı.

Yakında Kovid-19'a karşı aşılamaya başlamayı hedeflediklerini, şimdiye kadar virüsle başarılı şekilde mücadele ettiklerini belirtin Maduro, halktan tedbiri elden bırakmamasını istedi.

Venezuela'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle en son 4-10 Ocak'ta, ülke genelinde bir haftalık karantina ilan edilmişti.

Nüfusu 29 milyona yaklaşan Venezuela'da şu ana kadar Kovid-19'dan 1106 kişi hayatını kaybetti, 119 bin 803 vaka tespit edildi.