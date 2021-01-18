MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Venezuela'da karantina ilan edildi!
ABONE OL
18.01.2021 - 22:28 | | AA

Son dakika... Venezuela'da karantina ilan edildi!

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle ülke genelinde bir haftalık karantina ilan edildi.

Son dakika... Venezuela'da karantina ilan edildi!

 

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadele amacıyla 18-24 Ocak'ta ülkede "radikal" bir karantina uygulanacağını belirterek, "Bu haftadan itibaren herkesi dikkatli, bilinçli, müşterek, sosyal bir şeklide kurallara uymaya davet ediyorum. Bu metodun adı 7 7 sistemidir. Acil ihtiyaçlarınızda iyi korunarak dışarı çıkın ve güvenli şekilde eve dönün." ifadelerini kullandı. 

Yakında Kovid-19'a karşı aşılamaya başlamayı hedeflediklerini, şimdiye kadar virüsle başarılı şekilde mücadele ettiklerini belirtin Maduro, halktan tedbiri elden bırakmamasını istedi.

Venezuela'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle en son 4-10 Ocak'ta, ülke genelinde bir haftalık karantina ilan edilmişti. 

Nüfusu 29 milyona yaklaşan Venezuela'da şu ana kadar Kovid-19'dan 1106 kişi hayatını kaybetti, 119 bin 803 vaka tespit edildi.

Bakan Koca Aşılama programında birinci aşamanın ikinci adımına geçiyoruzSağlık Bakanı Fahrettin Koca, 830 bin sağlık çalışanının Kovid-19 aşısının ilk dozunu olduğunu, dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdiklerini belirtti. Bakan Koca daha sonra yaptığı açıklamada, "Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Bakan Koca'dan flaş aşılama açıklaması: 1. aşamanın 2. adımına geçiyoruz

Son dakika: Bakan Koca'dan flaş aşılama açıklaması: 1. aşamanın 2. adımına geçiyoruz

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Bakan Akar ve Orgeneral Güler, Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Bakan Akar ve Orgeneral Güler, Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet