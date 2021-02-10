10.02.2021 - 16:38 |
Son dakika: Yeni Kaledonya açıklarında 7.9 büyüklüğünde deprem! Tsunami...
Son dakika haberine göre, Yeni Kaledonya açıklarında Loyalty Adaları'nın güneydoğusunda yerel saatle 13:19'da 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) aktardığına göre, Yeni Kaledonya açıklarında Loyalty Adaları'nın güneydoğusunda yerel saatle 13:19'da 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor. Tsunami uyarısı şimdilik yapılmadı.
Bu depremden kısa süre önce de aynı bölgede 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünü 7.6 olarak duyurdu. EMSC, depremin merkez üssünün Yeni Kaledonya'nın 401 km doğusunda ve 2 km derinlikte olduğunu aktardı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 'Terör örgütleri ile başaramadıklarını, darbe ile deneyenleri nasıl hüsrana uğrattıysa, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkenin arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bugünlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz' dedi.