Endonezya'da 6.5 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Enggano Adası’nın 80 kilometre güneybatı açıkları olan depremin, yerin 10 kilometre altında meydana geldiğini açıkladDepremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.
Sulawesi Adası’ndaki Batı Sulawesi eyaletinde, 15 Ocak’ta meydana gelen depremde 91 kişi yaşamını yitirmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 'Terör örgütleri ile başaramadıklarını, darbe ile deneyenleri nasıl hüsrana uğrattıysa, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkenin arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bugünlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz' dedi.