Son dakika... Yunanistan resmen paylaştı! Türkiye'ye gözdağı...

Türkiye karşısında Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan ve büyük bir silahlanma yarışı başlatan Yunanistan, Fransa ile Rafale anlaşmasını onayladıktan sonra bir adım da F-16'lar için attı.

Atina yönetimi, Doğu Akdeniz krizindeki en önemli müttefiki Fransa'dan 18 Rafale jeti alıyor. Yunan medyasındaki haberlere göre, altısı yeni 12'si ikinci el Rafale jetlerini kullanacak pilotların eğitimi başlıyor.

RAFALE JETLERİ İÇİN 36 PİLOTA İHTİYAÇLARI VAR

En fazla uçuş tecrübesine sahip pilotlardan seçilen sekiz ismin eğitimleri Fransa'daki bir üste verilecek ve pilotlar yaklaşık 800 saat havada kalacak. Pilotlardan bazıları daha önce Fransız Mirage savaş uçakları kullanmış isimler, diğerleri ise F-16 pilotu.

Yerel medya, iki yıl içinde Yunanistan'a teslim edilecek 18 Rafale'i uçurmak için Yunan ordusunun 36 pilota ihtiyaç duyduğunu yazdı.

Yine basındaki haberlere göre, ilk Rafale jetinin bu ay sonuna kadar Yunanistan'a inmesi bekleniyor ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parley de birkaç gün içinde Atina'yı ziyaret edecek.

ABD'DEN F-35 BEKLENİYOR

Son olarak ABD özel kuvvetler askerleriyle Ege Denizi'nde tatbikat yapan Yunanistan'ın bir diğer hamlesi, Washington'dan F-35 jetleri istemek oldu. 24 adet F-35 için resmi talebini ileten Atina, ilk savaş uçağını bu yıl almak istiyor.

Yerel medya, ABD'nin ilk etapta üç kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a vereceğini ve jetlerin 25 Mart'taki törenlerde uçağını bildirdi.

EGE DENİZİ'NİN ORTASINA DRONE ÜSSÜ

Türkiye üretimi Bayraktar TB2 SİHA'ların Suriye ve Libya'dan sonra Dağlık Karabağ savaşının kaderini de değiştirmesi, Atina'yı bir başka adım atmaya zorladı. İsrail'den çok sayıda drone satın almaya hazırlanan Yunanistan, Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na insansız hava araçlarıyla bir drone üssü kurulacak. Yunanistan ayrıca, İsrail'le pilotların eğitimi için 1,6 milyar dolarlık 10 yılı kapsayan bir askeri işbirliği anlaşması imzaladı.

BAZI F-16'LAR 30 YAŞINDA

Yeni savaş uçakları ve silah alımlarının yanı sıra, Yunanistan elindeki F-16'ları da modernize ediyor. Yenilenmiş F-16'ların havalandığını, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

Bakan Panagiotopoulos, F-16'ların en üst düzeyi olan Viper Block'a ulaştırılmış ilk savaş uçağının test edildiğini yazdı. Savunma Bakanı'nın Twitter mesajını alıntılayan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ise, "İlk Viper F-16 Yunanistan semalarında. Yunan Hava Kuvvetleri hiç olmadığı kadar ileride. Gökyüzü bizimdir" ifadesini kullandı.

Kathimerini gazetesi, F-16'ların modernizasyonunun üretici firma Lockheed Martin'le birlikte gerçekleştirildiğini ve Atina yönetimine 1,2 milyar euroya malolacağını aktarıyor. Hava kuvvetlerinde 150 adet F-16 jeti bulunan Yunanistan'ın bazı savaş uçakları neredeyse 30 yaşında.

SİLAHLANMAYA AYRILAN PAY 5 KAT ARTTI

Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği'nden beklediği desteği alamayan Yunanistan, ekonomik darboğaza rağmen son 11 yılın en savunma bütçesini açıkladı. 2021 bütçesine göre 2021'de silahlanma payı beş kat arttı, Atina yönetimi bu yıl 5,49 milyar euroluk bir savunma bütçesi ayırdı.

Bunun 2,5 milyar eurosu silahlanmaya harcanacak. Yunanistan, derin ekonomik kriz nedeniyle yıllar içinde savunma bütçesini düşürmüş ve harcamalar 2017'de 3,163 milyar euroya kadar inmişti. Yunanistan'ın 2020'deki savunma bütçesi ise 3,39 milyar euroydu ve bu rakamın yalnızca 540 milyon eurosu silahlanmaya ayrılmıştı.