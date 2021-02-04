Suu Çii’ye ‘ithal telsiz’ suçlaması!

Myanmar’da yönetime el koyan askeri cunta, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş lideri Aung San Suu Çii hakkında ilginç suçlamalar yöneltti. Myanmar’da askeri darbeyle görevinden alınan eski dışişleri bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii’nin, 2 hafta gözaltında tutulacağı açıklandı. Myanmar basınında yer alan haberlere göre askeri mahkeme, Suu Çii’ye, ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlaması yöneltti. Basına ulaşan belgelerde Suu Çii’nin, “ülkeye yasa dışı yollarla getirilmiş polis telsizleri ve giysi bulundurmakla” suçlandığı ve hakkındaki suçlamaların onaylanması halinde 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı kaydedildi. Suu Çii ile birlikte 2 hafta gözaltında tutulacak eski Devlet Başkanı Win Myint’e de Kovid-19 tedbirlerini ihlal etme suçlaması yapıldı. Askeri cunta, hile yapıldığını iddia ettiği Kasım 2020’deki parlamento seçimleri hakkında soruşturma başlatacağını da bildirdi.

Eylemler başladı

Öte yandan 1 Şubat sabahı gözaltına alınan ve aralarında NLD milletvekiliyle senatörlerin de bulunduğu 400 kişinin, tutuldukları orduya ait merkezlerden serbest bırakıldıkları öğrenildi. Bununla birlikte ülkede darbe karşıtı eylemler başladı. Ülkenin en kalabalık şehri Yangon’da önceki gece bazı kent sakinleri, davul ve araba kornası çalarak darbeye karşı sloganlar atarken duyuldu. Protestocular, darbeden önce gözaltına alınan ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii’nin serbest bırakılması çağrısı yaptı. Bunun yanı sıra ülke çapında 74 hastanede sağlık çalışanları, darbeye karşı sivil itaatsizlikte bulunarak iş bırakma eylemine başladı.

Sosyal medyada oluşturulan Sivil İtaatsizlik Hareketi sayfasındaki açıklamada, “Askeri rejimin siyasi meşruiyeti tanımamasından ötürü biz de onları hükümet olarak tanımıyoruz. Kritik durumdaki hastaları hiçbir şekilde umursamadığını gösteren gayrimeşru askeri rejimin emirlerine uymayı reddediyoruz” ifadesi kullanıldı. Sosyal medyadaki açıklamanın ardından örgütlenen çok sayıda sağlık çalışanı, direnişi simgeleyen yazı ve pankartlarla çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak askeri idareyi kabul etmediklerini belirtti.

BMGK kararını Çin engelledi

Tüm dünyadan Myanmar ordusuna ve gerçekleştirilen darbeye yönelik kınamalar gelirken, Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Myanmar’da gerçekleştirilen darbe nedeniyle kınama yayınlamasını engelledi. Çin’in vetosu nedeniyle BMGK’nın acil toplantısından bir sonuç çıkmadı. Çin böylece Myanmar ordusuna ve darbeci generallere olan desteğini açık biçimde göstermiş oldu.

Öte yandan G-7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği (AB), ortak açıklama ile Myanmar’daki askeri darbeyi kınayarak, Kasım 2020’de yapılan seçim sonuçlarına saygı duyulması ve bir an önce parlamentonun toplanması çağrısı yaptı. Ortak açıklamada, Myanmar Devlet Başkanı Win Myint, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin tutuklanmasından ve medyadaki haberlerden derin endişe duyulduğu vurgulandı.