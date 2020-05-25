Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn'de corona virüs ölümleri arttı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 taşıyan 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 399'a çıktığı belirtildi.

Ülkedeki vaka sayısının 74 bin 795'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, 45 bin 668 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 3 artarak 26 olduğu aktarıldı.

Vaka sayısının da 45 bin 465'e çıktığı belirtilen açıklamada, 10 bin 363 kişinin hastalığı atlattığı kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı ise 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve can kaybının 14'e çıktığını duyurdu.

Açıklamada, vaka sayısının 9 bin 164 olduğu, 4 bin 753 kişinin iyileştiği bildirildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı 5 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü ve vaka sayısının 1119'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, toplam 688 kişinin sağlığına kavuştuğu bilgisine yer verildi.