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03.02.2021 - 01:25 | | AA

Suudi Arabistan Kovid-19 önlemleri kapsamında 20 ülkeden gelişleri askıya aldı

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çarşamba gününden itibaren 20 ülkeden gelişlerin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Suudi Arabistan Kovid-19 önlemleri kapsamında 20 ülkeden gelişleri askıya aldı

 

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, ABD, Endonezya, İtalya, Pakistan, İngiltere, Türkiye, İsveç, Fransa, Lübnan, Mısır, Hindistan, Japonya , İrlanda, Brezilya, Portekiz, İsviçre ve Güney Afrika olmak üzere 20 ülkeden Suudi Arabistan'a gelişin engellendiği belirtildi. 

Kovid-19 virüsünü kontrol altına alabilme ve yayılmasını engelleme çalışmaları kapsamında alındığı kaydedilen karardan vatandaşların, diplomatların, sağlık çalışanlarının ve ailelerinin muaf tutulacağı aktarıldı. 

Haberde kararın çarşamba günü yerel saatle 21.00'den itibaren uygulanmaya başlanacağı aktarılırken bitiş tarihi belirtilmedi. 

Suudi Arabistan'da son verilere göre salgının başlangıcından bu yana 6 bin 363 kişi yaşamını yitirdi, 367 bin 23 vaka tespit edildi ve 358 bin 545 hasta sağlığına kavuştu.

 

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