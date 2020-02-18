Suudi Arabistan’ı kadın hakları için övdü!

Ivanka Trump yaptığı konuşmada, kadın haklarına dair önemli reformlar başlattıkları gerekçesiyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere bir dizi Ortadoğu ülkesine övgüde bulundu. Oysa kadın haklarının yetersizliği nedeniyle başta Suudi Arabistan olmak üzere Orta Doğu ülkeleri sık sık eleştiriliyor.