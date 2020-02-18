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18.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Suudi Arabistan’ı kadın hakları için övdü!

ABD Başkanı Donald Trump’un kızı Ivanka Trump (38) Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Küresel Kadınlar Forumu’na katıldı.

Suudi Arabistan’ı kadın hakları için övdü!

 

Ivanka Trump yaptığı konuşmada, kadın haklarına dair önemli reformlar başlattıkları gerekçesiyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere bir dizi Ortadoğu ülkesine övgüde bulundu. Oysa kadın haklarının yetersizliği nedeniyle başta Suudi Arabistan olmak üzere Orta Doğu ülkeleri sık sık eleştiriliyor.

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