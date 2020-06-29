Taliban iddiası ortalık karıştırdı

Amerikan basınında çıkan ve Rusya’nın Taliban militanlarıyla, Afganistan’daki ABD ve diğer NATO askerlerini öldürmeleri karşılığında ödül anlaşması yapıldığı yönündeki iddialar ortalığı karıştırdı. İddiaları Rusya ve ABD yalanlarken, Taliban yönetiminden Zabihullah Mücahid, “Suikastlerimiz yıllardır devam ediyor ve bunları kendi kaynaklarımızla yapıyoruz” dedi.

“New York Times” gazetesi, ABD’li istihbarat yetkililerinin, bir Rus askeri istihbarat biriminin Afganistan’da Amerikan askeri öldürmeleri için militanlara gizlice ödül teklif ettiği sonucuna vardığını yazdı. Habere göre Ruslar “başarılı” saldırılar için geçen yıl militanlara ödül teklif etti. Bu dönemde ABD ile Taliban arasında Afganistan’daki savaşı sona erdirmek için müzakereler yapılıyordu. Gazete, ABD’li yetkililerin, bu istihbaratı, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendiğini de aktardı.

Bu haber üzerine ABD’deki Rus Büyükelçiliği, “temelsiz” olduğunu savunduğu iddiaların diplomatlarına yönelik tehdit oluşturduğunu açıkladı. Taliban yönetimi de Rus istihbaratı ile anlaşma yapıldığı yönündeki iddiayı reddetti. BBC ise, Taliban yönetiminden Zabihullah Mücahid’in “Suikastlerimiz yıllardır devam ediyor ve bunları kendi kaynaklarımızla yapıyoruz” dediğini aktardı.

Trump ‘Yalan’ dedi

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden haberle ilgili olarak Başkan Donald Trump’a tepki gösterdi. Biden, eğer şok edici haber doğruysa Trump’ın aylarca bir şey yapmadığını belirtti. Biden, Trump’ın başkanlığının Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin için bir hediye olduğunu da söyledi.

Trump ise, gazetenin iddialarını yalanladı. Kimsenin kendisini, Başkan Yardımcısı Mike Pence’i ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’u, “Ruslar tarafından Afganistan’daki ABD askerlerine yönelik sözde saldırılar hakkında bilgilendirmediğini” söyleyen Trump, haberin yalan olduğunu belirtti. Trump, gazetenin kaynağını açıklamasını da istedi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da, Rusya’nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan’daki Amerikan askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiği istihbaratı konusunda Başkan Trump’a bir bilgilendirme yapılmadığını açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü, “Beyaz Saray genellikle istihbarat ya da iç konuşmalar hakkında bilgi vermez ancak CIA Direktörü, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Özel Kalem Müdürü, ne başkan Trump’ın ne de Başkan Yardım Yardımcısı Mike Pence’in Rusya konusunda bilgilendirildiğini teyit ediyor” ifadesini kullandı.