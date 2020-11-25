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25.11.2020 - 15:52 | | AA

Tam 5 bin yaşında!

Çinli arkeologlar, Huangşan harabelerindeki kazılarda 5 bin yıl öncesinden kalma bir yeşim taşı işleme atölyesine ulaştı.

Tam 5 bin yaşında!

Çin'de 5000 yıllık yeşim taşı işleme atölyelerinin bulunduğu bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, 10 atölye, Hınan eyaletine bağlı Nanyang kentindeki Huangşan harabelerinde yapılan kazı çalışmaları sırasında keşfedildi.

Hınan Kültürel Miras ve Arkeoloji Enstitüsü denetiminde yapılan kazı çalışmalarının lideri Ma Cünsay, 5000 yıl öncesinden kalma atölyelerin, Çin medeniyeti araştırmalarına ışık tutacağını söyledi.

Atölyelerden ikisinin 120 metrekarelik alanı kapsadığı ve karmaşık bir yapıya sahip olduğu ifade edildi.

Altın ve gümüş maskeler satışa çıkarıldıYeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle talebin arttığı maskelere gümüş ustası tarafından tasarlanan ve fiyatı 1500 ile 20 bin lira olan altın ve gümüş maskeler de eklendi.
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