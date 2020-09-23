MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Tarih verdi! Bill Gates'ten koronavirüs açıklaması
ABONE OL
23.09.2020 - 10:55 |

Tarih verdi! Bill Gates'ten koronavirüs açıklaması

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yeni tip corona virüsün yol açtığı covid-19 hastalığı hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Tarih verdi! Bill Gates'ten koronavirüs açıklaması

Fox News Sunday'e konuşan Bill Gates, pandeminin 2022'nin sonuna kadar sürebiliceğini belirtti. Gates bu tarihin en iyi senaryo olduğu iddiasının da altını çizdi.

Corona virüs aşısının 2021'in ilk aylarında kullanıma girmesini beklediğini belirten Gates buna rağmen hayatın normale girmesi için en az bir yıla daha ihtiyaç duyulacağı iddiasında.

Daha önce Gates, "Yedi milyar insanın aşılanması için 14 milyar doz aşı üretilmesi gerekiyor. Böyle bir şey bugüne kadar hiç yapılmadı"

Başkanı olduğu Bill ve Melinda Gates vakfı aracılığıyla eşi ile birlikte corona virüs aşı çalışmalarını destekleyen Gates, aşının hazır olduğunda ihtiyaç duyan herkese ulaşmasının önüne engeller olduğunu belirtmişti.

Gates aralarında ABD'nin de olduğu zengin ülkelerin bu alanda daha fazla destek sağlaması gerektiğinin altını çizmişti.

20 yıl önce aşı endüstrisinin temsilcilerinin yanı sıra özel yatırımcılar, UNICEF, DSÖ gibi kuruluşlardan oluşan Aşı ve Bağışıklama Küresel İşbirliği'ni (GAVI) hayata geçiren Bill Gates, Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla işbirliğini maddi olarak destekliyor. Vakıf, İngiltere'nin ardından işbirliğinin en büyük destekçisi konumunda.

 

Elinde bıçakla bekledi! 'Kurtulmazsa sucuk yaparız'Arnavutköy'de sahibinin 'Kurtaramazsak elimde bıçağım hazır bekliyor; sucuk yaparız' dediği ineği, itfaiye ekipleri kısa sürede düştüğü çukurdan kurtardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Liseler ve ortaokullar ne zaman açılacak 2020? Okullar açılacak mı?

Liseler ve ortaokullar ne zaman açılacak 2020? Okullar açılacak mı?

Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

Gaziantep feci kaza! TIR'ın şoförü yaralandı

Gaziantep feci kaza! TIR'ın şoförü yaralandı

Sıradaki Haber