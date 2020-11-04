Tarihi seçim

A merikan halkı, ülke tarihinin en heyecanlı ve en kritik seçimi dün yapıldı. Halk, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasındaki kritik yarışın sonucunu belirleyecek 59. başkanlık seçimi için sandık başına gitti.



Halkı, ABD’nin yeni başkanının yanı sıra, Kongre’nin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı ile 100 üyeli Senato’daki 35 sandalye için de oy kullandı ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve postayla oy kullanma tartışmalarının gölgesinde uzun süredir merakla beklenen seçim için seçmenler, doğu saatiyle 06.00’da sandık başına gitmeye başladı.



Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi, eyaletlere göre değişiyordu. Sandıklar, kritik eyaletlerden Virginia ve Florida’da 19.00’da (TSİ 03.00), Washington DC ve Pensilvanya’da 20.00’da (TSİ 04.00), New York’ta ise 21.00’da (TSİ 05.00) kapandı. Seçimlerde ilk sonuçlar TSİ ile saat 03.00 sıralarında geldi. Resmi olmayan sonuçlara göre salıncak eyaletlerden Florida’da kıyasıya yarış yaşandı.



Zaman zaman Biden, zaman zaman Trump öne geçti. Indiana, Kentucky, Virginia ve Güney Karolina’da ipi göğüsleyen Trump oldu. Vermont, Georgia ve New Hampshire eyaletlerinde Biden yarışı önde götürüyor. Trump, sandıkların kapanmasının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Tüm ülkede çok iyi görünüyoruz. Teşekkürler.” mesajını paylaştı. Biden ise “Florida hariç diğer salıncak eyaletlerde güçlü geliyoruz” açıklaması yaptı.



Zafer bu eyaletlerden geçiyor









Seçimin kazanını bu eyaletlerden alınan sonuçlar belirleyecek. Delege sayısının yüksek olduğu Florida ve Pensilvanya gibi eyaletler kritik öneme sahip.



Pensilvanya tartışması!



ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme’nin, Cumhuriyetçi Partinin itirazını reddederek, Pensilvanya eyaletinde, postayla zamanında kullanılmış oyların 6 Kasım’a kadar sayılabilmesi yönündeki kararını yine sert biçimde eleştirdi.



Trump, “Kötü şeyler olacak ve kötü şeyler başka şeylere neden olacak” ifadelerini kullandı. Trump, erken seçimlerin başlangıcından bu yana, posta yoluyla oy kullanmanın ‘usulsüzlüğe’ neden olacağını iddia ediyordu. Facebook ve Twitter, Trump’ın “Bu karar sokaklarda şiddete neden olacaktır” diyen paylaşımına bir kez daha uyarı etiketi ekledi.



‘Erken zafer’ iddiası



ABD’de seçime hile karıştırılacağı iddiaları ülke basınında ciddi yer tutuyor. ABD merkezli haber portal Axios’un, ismini vermediği üç ayrı kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump’ın güvendiği kişilerle seçim akşamında açıklanacak olan ilk tahmini sonuçlarda önde görünmesi durumunda, oyların tamamının sayımını beklemeden zaferini ilan etmeyi planladığı iddia edildi. Trump, geçtiğimiz hafta sonu“Seçim gecesi sonucun belli olmaması korkunç olur” ifadesini kullanmıştı.



Öte yandan Trump’ın 2020 Seçim Kampanyası Direktör Yardımcısı Justin Clark, Demokratların erken kullanılan oylarda umduğunu bulamadığını savundu, “Biden’ın siyasi yöneticileri, Başkan Trump’ın seçim günündeki başarısını ‘Kırmızı Serap’ olarak nitelendirerek, seçim sonuçlarının meşruluğunu bozmak için söylemler yayıyor” ifadelerini kullandı.



ABD’nin birçok kentinde seçim sonrası çıkabilecek olaylara karşı mağaza ve işyerleri, kapı ve camlarını tahtalarla kapladı.



