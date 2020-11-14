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14.11.2020 - 17:29 | | AA

Tayland'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta binlerce kişi, anayasal reformlar ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası talebiyle yeniden sokaklara çıktı.

Tayland'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

ir aydır kitlesel protestolara sahne olan Tayland'da binlerce kişi, Bangkok'taki Demokrasi Anıtı'nda toplandı.

Aralarında öğrenci ve kadın hakları savunucularının olduğu protestocular, ülkede anayasal reformlar yapılması ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifasına yönelik taleplerini yineledi.

Herhangi bir şiddet olayının yaşanmadığı protestoya, polis müdahale etmedi.

HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisi'nin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıklar şeklinde devam etmişti.

Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişinin katılımıyla 2014'ten bu yana en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14-15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyerek aynı gece Bangkok'ta yürüyüş yapan ve polis barikatlarını aşarak Başbakanlık binasına yürüyen protestocu gruplar, gösterilere her gün devam edeceklerini açıklamıştı.

Hükümet, OHAL kararını 22 Ekim'de protestocuların baskısı sonucu kaldırmıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasının ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

 

Bolu Dağı'nda sis, ulaşımı aksattıBolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerledi.
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