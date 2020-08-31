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31.08.2020 - 11:45 | | AA

Tayvan'a gitti, Çin'i çıldırttı

Çin, Tayvan'a resmi ziyarette bulunan Çekya Senato Başkanı Milos Vystrcil'i "ağır bedel ödetmekle" tehdit etti.

Tayvan'a gitti, Çin'i çıldırttı

CNBC'nin haberine göre, Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Almanya'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Vystrcil'in Tayvan ziyareti karşısında "Çin hükümetinin ve halkının, başkalarının işlerine karışmamaya dayalı bir yaklaşım sergilemeyeceğini ya da bu durum karşısında kayıtsız kalmayacağını" söyledi.

Vang, "Vystrcil'e siyasi fırsatçılığının ve basiretsiz davranışının bedelini ağır ödeteceklerini" kaydetti.

Tayvan Ekonomi Bakanı Wang Mei-hua ise Vystrcil'in katıldığı ortak iş forumunda gazetecilere, "Çekya ve Tayvan, insan haklarını çok önemseyen iki demokratik ve özgür ülke. Çeklerle aynı değerleri paylaşıyoruz." açıklamasını yaptı.

Vystrcil de Çin'in ziyaretine ilişkin açıklamalarına doğrudan atıfta bulunmazken, Tayvan ile iş ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyledi ve "Refahın temelinde özgürlük ve demokrasi yatıyor." yorumunu yaptı.

Taipei'ye dün gelen Çekya Senato Başkanı Vystrcil'in ziyareti sırasında Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile bir araya gelmesi ve Tayvan parlamentosuna hitap etmesi planlanıyor.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan iç savaşta Mao Zedung liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Komintag) üyeleri Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de yapılan BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsiline karşı çıkıyor.

Otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları böyle biçtiAntalya’da freni patladığı iddia edilen halk otobüsünün, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalıp 4 aracı hurdaya çevirdiği kazanan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza esnasında otobüsün iç kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadının kaza sonrası ağlamaya başladığı görülürken erkek yolcuların sakinliği ’pes’ dedirtti. Genişletilen soruşturma sonucu adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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