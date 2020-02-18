Tek tanıdığı isim oydu!

ABD merkezli NBC News kanalında yer alan haberde, El Kaide lideri Usama Bin Ladin’in oğlu Hamza’ya yönelik CIA operasyonuna dair ilginç detaylar aktarıldı. İki askeri ve istihbarat kaynağına dayandırılan haberde, Başkan Donald Trump’ın, ABD’nin terör listesinde yer alan ‘daha tehlikeli isimlere’ değil, Hamza Bin Ladin’e yönelik operasyon yapılması konusunda CIA’e baskı yaptığı ifade edildi.

Pentagon kaynağı, Trump’ın CIA’in terör listesindeki birçok ismi tanımadığını, bu nedenle tanıdığı tek isim olması sebebiyle Hamza Bin Ladin için operasyona yeşil ışık yaktığını öne sürüyor. Yetkili, “Bize ‘bu isimleri tanımıyorum. Hamza Bin Ladin’e ne dersiniz?’ derdi” şeklinde konuştu. NBC haberinde, Trump’a götürülen isimlerden birinin de örgütün mevcut lideri olan Eymen Ez Zevahiri olduğu öne sürüldü.

Öncelik ‘ABD güvenliği’

Bununla birlikte NBC’ye konuşan yetkili, Trump yönetiminin ana hedefinin ABD’lileri korumak olduğunu söyledi ve bu amaçla gerçekleştirilen Ebubekir El Bağdadi, Kasım Süleymani ve Kasım Er Rimi operasyonlarını övdü. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl eski El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in oğlu Hamza Bin Ladin’in Afganistan/Pakistan bölgesinde düzenlenen ABD operasyonunda öldürülmüş olduğunu açıklamıştı. Öldürülmeden önce ABD’nin terör listesindeki isimlerden biri olan Hamza Bin Ladin’in, terör örgütü El Kaide’nin gelecekteki lideri olması bekleniyordu.

Hindistan Trump’a hazır!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan ziyareti ülkede büyük heyecanla bekleniyor. Ülkedeki Trump hayranlarından biri, ABD Başkanı için yaptırdığı heykeli kutsadı ve dua okudu. Telangana eyaletinde yaşayan Bussa Krishna isimli adam, duvarını da “Trump” yazılarıyla süsledi. Trump ile Hindistan Başbakanı Naredra Modi 24 Şubat’ta bir kriket stadyumunda halka seslenecek. Öte yandan Trump’ın geçeceği yol üzerinde bulunan gecekonduların gizlenmesi amacıyla yaptırılan duvarların da tamamlandığı bildiriliyor. 800 metre uzunluğunda ve 2 metre yüksekliğindeki duvarların, çevre düzenlemesi amaçlı olduğu öne sürülmüş, ancak yapan inşaat firması, bunun Trump’ın gelişi dolayısıyla yapıldığını kaydetmişti.