TikTok anlaşmasında çelişkili ifadeler

Ancak Trump, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, bahsi geçen Amerikan firmalarının TikTok üzerinde tam hakimiyeti olması gerektiğini, aksi takdirde anlaşmaya onay vermeyeceklerini duyurdu. ByteDance ve Oracle’dan yapılan açıklamalarda da çelişkili ifadeler bulunması, soru işaretlerinin bir kez daha artmasına neden oldu.

Anlaşmaya göre, üç şirketin işbirliği kapsamında genel merkezi ABD’de bulunacak TikTok Global adıyla bir marka kurulacak. Çin merkezli ByteDance’e göre, ABD’li şirketler Oracle ve Walmart, TikTok Global’in yüzde 20 hissesini satın alacak, böylece TikTok’un ABD operasyonunu yürütecek. ByteDance, bu markanın da yüzde 80 hissesine sahip olacak. Buna karşın Oracle, ByteDance’in TikTok Global üzerinde hissesi olmayacağını açıkladı. Bu durum kafaları karıştırdı.

Anlaşmaya yakın kaynaklar, TikTokGlobal’in piyasa değerinin 50 milyar doların üzerinde olduğunu ifade ediyor. Çelişkili ifadelerin ise, Amerikan yatırımcılarının halihazırda ByteDance’de yüzde 41 hissesi olması dolayısıyla gerçekleşmiş olabileceği belirtiliyor.