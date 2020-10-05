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05.10.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Top modellik için kızını eğitiyor

Ünlü İngiliz model Kate Moss’un (46) kızı Lila Moss’u (18) süper modellik için eğittiği belirtildi.

Top modellik için kızını eğitiyor

Annesini örnek aldığını söyleyen Lila Moss, yayıncı olan babası Jefferson Hack’in soyadını değil, annesinin soyadını kullanıyor. Kate Moss’un modellik ajansının yıldızı haline gelen genç kız, ABD’li moda tasarımcısı Marc Jacobs’un çıkardığı bir parfümün yüzü olarak tanıtıldı. Instagram’da 100 bin takipçisi olan Lila Moss, annesiyle katıldığı Londra’daki bir davette transparan giysisiyle dikkati çekti. Kate Moss da 27 yıl önce bir davette giydiği şeffaf giysiyle magazinin yıldızı olmuştu.

 

Kontrolden çıkan lüks otomobil defalarca takla attıMaltepe sahil yolunda süratli bir şekilde Kadıköy istikametinde seyir halinde olan lüks otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkıp defalarca takla attı. Yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak durabilen otomobil hurdaya dönerken içindeki üç kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı.Defalarca takla atarak metrelerce sürüklenen otomobil bariyerlere çarparak durabildi
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