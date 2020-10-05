Top modellik için kızını eğitiyor

Annesini örnek aldığını söyleyen Lila Moss, yayıncı olan babası Jefferson Hack’in soyadını değil, annesinin soyadını kullanıyor. Kate Moss’un modellik ajansının yıldızı haline gelen genç kız, ABD’li moda tasarımcısı Marc Jacobs’un çıkardığı bir parfümün yüzü olarak tanıtıldı. Instagram’da 100 bin takipçisi olan Lila Moss, annesiyle katıldığı Londra’daki bir davette transparan giysisiyle dikkati çekti. Kate Moss da 27 yıl önce bir davette giydiği şeffaf giysiyle magazinin yıldızı olmuştu.