Tören değil savaşa hazırlık!

ABD’nin başkenti Washington D.C.’de, seçilmiş başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartılırken, kentte gerçekleştirilen olağanüstü hazırlık dikkat çekiyor. Birçok dükkan ve işyeri, tören günü Donald Trump yanlısı grupların yapması beklenen eylemlere karşı kepenk indirirken, mağazaların camları tahtalarla kapatılıyor.



Washington’dan yanısyan görüntüler, savaş hazırlığı çağrışımı yapıyor. Beyaz Saray ile Kongre çevresinde bulunan yollar ve başkentteki 13 metro istasyonu kapatılırken, Kongre ve civarında Ulusal Muhafızların nöbeti aralıksız sürüyor. ABD Ulusal Muhafızlar Komutanı Daniel Hokanson, şu anda sahada silahlı 7 bin muhafızın görev yaptığını kaydetti. Yemin töreni için Washington’daki tedbirlere tüm güçleriyle destek olduklarının altını çizen Hokanson, “Yemin töreni günü Washington’daki Ulusal Muhafız sayımızı 21 bine çıkaracağız” bilgisini paylaştı.









Bizzat Pence denetledi

Öte yandan Biden’ın yemin töreni için yarın yapılması planlanan prova da ertelendi. CNN’in haberine göre prova, artan güvenlik endişeleri nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi. Bu kararın Gizli Servis ve Biden’ın ekibinin yaptığı görüşmelerin ardından alındığı ifade edildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreni için alınan güvenlik tedbirlerini denetlemek için başkent Washington’daki Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) merkezini ziyaret etti. Geçen haftaki Kongre baskının ardından başkent Washington’daki güvenlik tedbirlerinin en üst seviyelere çekildiğine işaret eden Pence, “Başkan Donald Trump’ın da söylediği gibi, düzenli bir geçiş süreci ve yemin töreninin güvenli bir şekilde yapılması için çalışıyoruz. Amerikan halkı bunu hak ediyor. Federal hükümetin tüm kaynakları, bu şartların sağlanması için hazırdır” dedi.

FBI ava çıktı

Bu arada Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın, Kongre baskınına katılan isimlere yönelik tespit ve yakalama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Trump yanlılarının Kongre’yi basmasının ardından FBI, baskına karışan kişileri gözaltına almaya devam ediyor. FBI, Kongre olaylarının ardından 100’den fazla kişiyi tutukladı. Tutuklananlar arasında radikal sağcı Proud Boys ve komplo teorileriyle ünlü QAnon hareketi temsilcileri çoğunluğu oluşturuyor.



FBI’ın son günlerde ise, Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreninin güvenliğini tehdit etmesi olası kişilere odaklandığı öğrenildi. FBI Başkanı Christopher Wray, Başkan Yardımcısı Mike Pence’e yemin töreninin güvenliği konusunda verdiği özel brifingde, 6 Ocak’taki Kongre olaylarından bu yana 200 şüphelinin kimliğinin tespit edildiğini kaydetti. Wray, “Kim olduğunuzu biliyoruz, eğer oradaysanız, FBI ajanları sizi bulacak” dedi. Öte yandan Kongre baskınına ilişkin federal müfettişlerin, Kongre’nin güvenliği ile ilgili kurumların eksiklik veya zafiyetlerinin olup olmadığına ilişkin birden fazla soruşturma başlattığı bildirildi.

‘Kongre üyeleri de yargılansın’

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Kongre’ye baskınından bir gün önce turlar düzenlenleyen Kongre üyeleri hakkında “İşbirlikçi oldukları ortaya çıkarsa; yardım ve yataklık yapmışlarsa yargılama anlamında harekete geçilmeli” açıklamasını yaptı. Soruşturmayı yürüten federal savcılar ise, saldırganların “Kongre üyelerine suikast düzenleme” niyetiyle baskını gerçekleştirdiğini iddia etti. Baskın sırasında çekilen videoları analiz eden Associated Press (AP) haber ajansı ise protestocular arasındaki en az 21 kişinin görevi devam eden ya da eski ordu mensupları olduklarını bildirdi.









Washington’da ‘tuvalet-gate’

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve aynı zamanda danışmanı olan Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner’in, kendilerini koruyan ajanlara tuvaletlerini kullandırmadığı, bu yüzden ajanların tuvalet ihtiyacı için ayda 3 bin dolara daire kiralandığı iddia edildi. “Washington Post” gazetesinin haberine göre, Ivanka Trump ve eşi Kushner, 2017’de Washington’ın lüks Kalorama semtindeki malikaneye taşınmaları sonrasında, kendilerini koruyan gizli servis ajanlarının evdeki 6 tuvaleti kullanmasını yasakladı.



Habere göre ajanlar, bu yüzden aylarca acil ihtiyaçlarını gidermek için portatif tuvalet kullanmak ya da Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eski Başkan Barack Obama’nın evlerinin kapısını çalmak zorunda kaldı. Bu da sorunu çözmeyince, federal hükümet, kirası 3 bin dolara bir daire kiralamak zorunda kaldı. Hükümet söz konusu daireye 100 bin dolar harcayarak ajanların tuvalet sorununu çözdü. Bir Beyaz Saray sözcüsü bu iddiayı reddederken, Beyaz Saray Başkanlık Asistanı Avi Berkowitz haberi yalan olarak niteledi.