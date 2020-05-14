MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump 'DSÖ ile ilgili açıklama yapacağım' dedi ve corona aşısı için tarih verdi
ABONE OL
14.05.2020 - 22:14 | | AA

Trump 'DSÖ ile ilgili açıklama yapacağım' dedi ve corona aşısı için tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle, bir süre önce sağladıkları fonları askıya aldığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ilişkin yakın zamanda yeni bir açıklamaları olacağını duyurdu.

Trump 'DSÖ ile ilgili açıklama yapacağım' dedi ve corona aşısı için tarih verdi

Trump, Pennsylvania eyaletinin Allentown bölgesindeki bir üretim tesisine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kendisinden önceki Obama yönetiminin kendilerine salgınla mücadele anlamında çok bir şey bırakmadığını ancak buna rağmen Kovid-19 salgınında çok iyi iş çıkardıklarını savunan Trump, "Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Trump, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) ülkedeki virüs ölümlerini olduğundan fazla gösterdiğine ilişkin iddiaların sorulması üzerine, "Onların ölümleri nasıl saydığını bilmiyorum, bu konuda hiç konuşmadık. Bu ülkede insanların ölmesini istemiyoruz. Salgınla mücadelede mükemmel bir iş çıkardık." ifadesini kullandı.

Trump'tan DTÖ'ye eleştiri

DSÖ ve Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) eylemlerinden memnun olmadığını belirten Trump, "Yakın zamanda DSÖ ile ilgili bir duyurumuz olacak, belki de gelecek hafta yaparız." dedi.

DTÖ Genel Direktörü Roberto Azevedo'nun görevinden ayrılma kararına ilişkin de değerlendirmede bulunan Trump, "Bu benim için sorun değil. DTÖ, uzun zamandan beri çok korkunç bir şekilde hareket ediyor. Çin'e gelişmekte olan ülke muamelesi yapıyorlar. Çin, bu sayede ABD'nin yararlanamadığı birçok haktan yararlanıyor." diye konuştu.

Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlık ve Çin'e yakın durmakla suçlamış ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.

Çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştıTrabzon'da coronavirüs testi yapılmak istenen yabancı uyruklu hasta, hastanenin 3'üncü katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçmaya çalıştı. Çarşafların boyu zemine kadan yetmeyince 1'inci kat hizasında mahsur kalan hasta, güvenlik ekiplerince bulunduğu yerden alınırken, bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akılalmaz olay! Corona nedeniyle hastanedeydi... Böyle kaçmaya çalıştı

Akılalmaz olay! Corona nedeniyle hastanedeydi... Böyle kaçmaya çalıştı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

14 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu yayınlandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği açıklandı

14 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu yayınlandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği açıklandı

Sıradaki Haber