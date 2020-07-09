MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump ‘dünyaya tehdit!’
ABONE OL
09.07.2020 - 07:00 |

Trump ‘dünyaya tehdit!’

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeğeni Mary Trump’ın yazdığı ve büyük olay yaratan “Çok Fazla, Asla Yeterli Değil: Ailem Nasıl Dünyanın En Tehlikeli Adamını Yarattı” adlı kitabın bazı bölümleri, Amerikan basınına yansırken, çok dikkat çekici iddialar yer alıyor.

Trump ‘dünyaya tehdit!’

 

Basındaki haberlere göre, Mary Trump, kitabında amcası Donald Trump’ı “dünyanın sağlığı, ekonomik güvenliği ve sosyal dokusunu tehdit eden biri” olarak tanımlıyor. Mary Trump, Başkan Trump’ın Quenns’de bir lise öğrencisiyken, SAT adı verilen üniversite sınavına kendi adına parayla başka birini soktuğunu ve bu sayede Pennsylvania’daki Wharton İşletme Fakültesi’ni kazandığını iddia etti. Klinik psikolog olan Mary Trump, Donald Trump’ı “narsist” ve “sosyopat” olarak da niteledi. Yazar, ilgisiz baba ve hasta bir annenin elinde büyüyen ABD Başkanı Trump’ın kişiliğinin bundan etkilendiğini anlatıyor. Ayrıca kitapta, Trump’ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry’nin Trump’ın başkanlık adaylığı döneminde, “O bir soytarı, asla başkan olamaz” dediği bilgisi de yer aldı. Aynı şekilde Maryanne Trump Barry’nin, Evanjeliklerin desteği konusunda da “Donald sadece kameralar önündeyken kiliseye gider. Onun hiçbir prensibi yok” değerlendirmesi de kitapta yer aldı.

Mary Trump, amcasının tekrar seçilmesinin “Amerikan demokrasisinin sonu olacağını” ve bu yüzden kitabı yazmaya karar verdiğini söylüyor. Trump ailesi ise kitabın basımını durdurmak için dava açtı ve iddiaları reddettiklerini açıkladı.

Kırşehir'de sağanak yağış sele neden olduGece saatlerinde etkili olan sağanak yağış Kırşehir'de sele neden oldu. Sel sularının getirdiği çamura saplanan araçların içi de çamurla doldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Doğa polisleri sahaya iniyor

Doğa polisleri sahaya iniyor

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Dünya’ya yaklaşıyor... Neowise’i kuyruklu yıldızını siz de görebilirsiniz

Dünya’ya yaklaşıyor... Neowise’i kuyruklu yıldızını siz de görebilirsiniz

Sıradaki Haber