Trump ‘dünyaya tehdit!’

Basındaki haberlere göre, Mary Trump, kitabında amcası Donald Trump’ı “dünyanın sağlığı, ekonomik güvenliği ve sosyal dokusunu tehdit eden biri” olarak tanımlıyor. Mary Trump, Başkan Trump’ın Quenns’de bir lise öğrencisiyken, SAT adı verilen üniversite sınavına kendi adına parayla başka birini soktuğunu ve bu sayede Pennsylvania’daki Wharton İşletme Fakültesi’ni kazandığını iddia etti. Klinik psikolog olan Mary Trump, Donald Trump’ı “narsist” ve “sosyopat” olarak da niteledi. Yazar, ilgisiz baba ve hasta bir annenin elinde büyüyen ABD Başkanı Trump’ın kişiliğinin bundan etkilendiğini anlatıyor. Ayrıca kitapta, Trump’ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry’nin Trump’ın başkanlık adaylığı döneminde, “O bir soytarı, asla başkan olamaz” dediği bilgisi de yer aldı. Aynı şekilde Maryanne Trump Barry’nin, Evanjeliklerin desteği konusunda da “Donald sadece kameralar önündeyken kiliseye gider. Onun hiçbir prensibi yok” değerlendirmesi de kitapta yer aldı.

Mary Trump, amcasının tekrar seçilmesinin “Amerikan demokrasisinin sonu olacağını” ve bu yüzden kitabı yazmaya karar verdiğini söylüyor. Trump ailesi ise kitabın basımını durdurmak için dava açtı ve iddiaları reddettiklerini açıkladı.