Trump duyurmuştu! İsrail harekete geçiyor...

İsrail'in Globes gazetesinde yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin Suud petrolünün İsrail üzerinden Akdeniz'e oradan da Avrupa ve Güney Amerika'ya ulaştırılması için İsrail ile Suudi Arabistan arasına petrol boru hattı inşa edilmesini öngören bir projeyi Riyad'a sunacağı kaydedildi.

İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aracılığıyla teklif edileceği ifade edilen bu proje sayesinde, Suud petrolünün Avrupa ve Güney Amerika'ya daha ucuz maliyetle ve daha kısa sürede ulaştırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Hem İsrail'in hem de Suudi Arabistan'ın çıkarına olacağı ileri sürülen proje için İsrail Savunma ve Dışişleri bakanlığından üst düzey yetkilerinin son günlerde bir dizi toplantı yaptığı belirtildi.

Haberde, İsrail'in söz konusu planı ne zaman teklif edeceği ve Suudi Arabistan'ın bu projeye sıcak bakıp bakmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan, diplomatik ilişkileri bulunmamasına rağmen BAE ile normalleşme anlaşmasına varan İsrail'e ait yolcu uçaklarına hava sahasını kullanma izni vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın "doğru zamanda" İsrail'le ilişkilerini normalleştirme anlaşması yapacağına inandığını söylemişti.

ABU DABİ YATIRIM OFİSİ, İSRAİL'DE TEMSİLCİLİK AÇTI

Abu Dabi Yatırım Ofisi (ADIO), İsrail'in başkenti Tel Aviv'de temsilcilik açtı.

Abu Dabi Hükümeti Basın Ofisinin sosyal medya hesaplarında yayımladığı açıklamada, yatırım fırsatları ve Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki mevcut ortaklıkları ele almak üzere İsrail'de Yatırım Yap (Invest In Israel) isimli şirketle yapılan görüşmeler çerçevesinde temsilciliğin açıldığı belirtildi.

Açıklamada ofisin, Abu Dabi'deki faaliyetlerini genişletmek isteyen küresel şirketleri destekleme, küresel zorluklara çözüm bulma ve küresel yenilikçilerle iletişim kurma bağlamında uluslararası temsilcilik ağındaki ilk ofis olacağı ifade edildi.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

1979'da Mısır'ın, 1994'te Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi BAE, dördüncü Arap ülkesi ise Bahreyn oldu.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik söz konusu anlaşmalar, dün Beyaz Saray'da Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da katılımıyla imzalandı. İmza törenine, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani katıldı.