MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump ekibinden 'seçimlerde yolsuzluk' ödülü: Tam 1 milyon dolar!
ABONE OL
12.11.2020 - 22:56 | | milliyet.com.tr

Trump ekibinden 'seçimlerde yolsuzluk' ödülü: Tam 1 milyon dolar!

ABD’de Texas’ın Cumhuriyetçi Vali Yardımcısı Dan Patrik, seçimlerde hile yapıldığına dair kanıt getirene 1 milyon dolar ödül (7 milyon 680 bin TL) vadetti.

Trump ekibinden 'seçimlerde yolsuzluk' ödülü: Tam 1 milyon dolar!

“Başkanlık seçimlerinde Başkan Trump’ın yolsuzluk yapıldığına dair iddialarına katılıyorum ve yasa dışı oyların geçersiz sayılmasına ilişkin çabalarını destekliyorum” diyen Patrick, “Başkan Trump’ın çabaları sadece bu seçimin sonucu bakımından değil, demokrasimize ve gelecek seçimlere olan güveni sağlaması açısından da hayati önem taşıyor” ifadelerini kullandı. 

Teksas Etik Komisyonu eski başkanı Jim Clancy ise, Trump’ın yolsuzluk iddialarını kanıtlamak için nakit para vermenin uygun olmayacağını söyledi. 

Patrick ayrıca vaat edilen 1 milyon doların Trump'ın seçim kampanyası için toplanan paradan ödeneceğini de sözlerine ekledi.

Trump, 3 Kasım’da yapılan seçimlerde yasa dışı oyların sayıldığı, oy sayım merkezlerine Cumhuriyetçiler’in alınmadığı gibi bir dizi iddiada bulunmuştu.

Ancak bu iddialarına henüz herhangi bir kanıt gösteremeyen Trump bu nedenle Cumhuriyetçi kanattan da eleştirilerin hedefi olmaya başlamıştı.

 

 

Bakan Koca paylaştı: Ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdurSağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma mesajları: Resimli, kısa ve uzun, en güzel cuma mesajı...

Cuma mesajları: Resimli, kısa ve uzun, en güzel cuma mesajı...

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

Bakan Koca paylaştı: Ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur

Bakan Koca paylaştı: Ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet