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17.05.2020 - 01:23 | | AA

Trump görevden almıştı! Soruşturma başlatıldı...

ABD Kongresindeki Demokratlar, Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişi Steve Linick’in ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmasına yönelik soruşturma başlattı.

Trump görevden almıştı! Soruşturma başlatıldı...

 

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel ile Senato Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Bob Menendez, Linick'in görevden alınmasına tepkilerini ortak yazılı açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

Engel ile Menendez, açıklamalarında, "Dışişleri Başmüfettişi'nin siyasi motivasyonlarla görevden alınmasına ve Başkan'ın bazı kritik pozisyonları bu şekilde temizlemesine net bir şekilde karşıyız." ifadesini kullandı.

Linick'in görevden alınmasını Pompeo'nun istediğini de savunan Demokratlar, görevden alma ile ilgili olarak Beyaz Saray'dan ilgili tüm belgeleri talep ettiklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişi Linick’i görevden almıştı.

Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye gönderdiği mektupta Başmüfettiş Linick’i görevden aldığını ve kararın 30 gün sonra yürürlüğe gireceğini belirtmişti.

Mektupta "Federal programları ve faaliyetlerin etkinliğini, ekonomiyi teşvik etmemiz aşırı derecede önemli. Başmüfettiş bu hedeflerin başarılmasında kritik bir rol üstlendi." ifadelerini kullanan Trump, Senatonun rızası ve tavsiyesiyle Linick’i görevden aldığını ve Başmüfettişlik pozisyonu için "tamamen güvendiği ve uygun vasıfları taşıyan" birinin adaylığını Senatoya sunacağını kaydetmişti.

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