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04.11.2020 - 05:43 | | AA

Trump, Güney ve Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska ve Louisiana eyaletlerini kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, Güney ve Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska ve Louisiana eyaletlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Trump, Güney ve Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska ve Louisiana eyaletlerini kazandı

 

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, Trump Güney ve Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska ve Louisiana'da Biden'ı geride bıraktı.

Trump, Güney Dakota'da 3, Kuzey Dakota'da 3, Wyoming'de 3, Nebraska’da 5, Louisiana’da 8 olmak üzere 22 delege kazandı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

New Yorklular seçimi Times Meydanı'nda takip ediyorABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimleri yapılıyor. New Yorklular seçimi Times Meydanı'nda takip ediyor.
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