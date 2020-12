Trump: Koronavirüs seçimlerde yenilmem için icat edildi

Seçim sonuçlarına dair şüphe uyandırma çabalarına devam eden Başkan Donald Trump pazar günü, 2020 seçimleri etrafında şekillenen bazı komplo teorilerinin bulunduğu bir videoyu retweet'ledi. Bu teorilerden biri, koronavirüsün Trump'ın imajını lekelemek için tasarlandığına yönelik tuhaf bir iddia içeriyordu.

Başkan Trump'ı destekleyen tweetler paylaşan @a17time adlı anonim bir hesabın paylaştığı videoda, Kovid-19'un kökeninden başlayarak 2020 anketleri ve seçim sonuçlarına kadar uzanan bir dizi iddia öne sürülüyor.

Video kalın harflerle yazılmış "Bir seçim nasıl çalınır?" ifadelerinin yer aldığı bir başlıkla açılıyor ve seslendirmede, "Bir virüsle başlayın, onu Amerika'ya getirin, durmadan onun hakkında konuşun, bazı valileri arayın, hastaları bakımevlerine yerleştirin, binlerce kişiyi öldürün, suçu Başkan'a atın, suçlamaya devam edin, biraz daha suçlayın" ifadeleri kullanılıyor, arka planda da kalabalık hastaneler ve mezarlıklara ait görüntüler yer alıyor.

Ekranda Tulsi Gabbard'ın fotoğrafları belirdiğinde seslendirmede, "Küçük işletmeleri içeri tıkın (böyle diyor), ekonomiyi katledin, postayla oy vermeyi dayatın, bir seçim savaşı başlatın, şiddet çağrısında bulunup bir aday seçin, hayır onu (Gabbard) değil" ifadeleri kullanılıyor. Sonrasında Joe Biden'ın fotoğraflarına geçiliyor ve seslendirmede, "Evet, bu daha çok onun gibi (böyle diyor)" sözleri sarf edilirken, arka planda Kanye West ve Jay-Z'nin "No Church in the Wild" şarkısı çalıyor.

Ardından seslendirmede, basının Biden'ı "koruduğu" ve muhafazakarları haber yapmadığı yönündeki iddialarla devam ediliyor. Seslendirmede, "Ekonomideki toparlanmayı görmezden gelin, dünya barışını küçümseyin, ortamı gazlayın" deniyor.

Bir dakikadan biraz uzun süren video, 370 binden fazla kez görüntülendi ve 20 binin üzerinde retweet aldı. Sosyal paylaşım sitesi, Başkan Trump'ın seçimle ilgili doğrulanmamış iddialarını içeren tweetlerinin çoğuna yaptığı gibi bu videoyu da hemen "tartışmalı" uyarısıyla işaretledi.

Video geniş çapta hile yapılması, seçim yazılımıyla dolandırıcılık, medyanın ve "büyük teknoloji adamlarının" suç ortaklığı gibi iddialarla büyük ölçüde Başkan Trump'ın şu ana kadar takip ettiği çizgiyi izliyor ve "Dünyanın en güçlü cumhuriyetini çalmak... İşte bu kadar kolay" ifadeleriyle sona eriyor.

Bununla birlikte, söz konusu iddiaların çoğu, ABD seçimlerinin herhangi bir yabancı müdahale olmaksızın adil bir şekilde gerçekleştirildiğini söylemeye devam eden yetkililer ve bağımsız teyit kuruluşları tarafından çürütülmüş durumda. Trump'ın benzer iddialarla açtığı davaların çoğu ya geri çekildi ya da mahkemeler tarafından reddedildi, ayrıca seçim sonuçları resmen onaylandı.

Kaynak: Independent Türkçe