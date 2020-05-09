Trump, Malezya Başbakanı Yasin ile corona virüsü görüştü

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, "Başkan Trump, Malezya Hükümeti'nin 'Proje Hava Köprüsü'ne olan desteği ve tedarik zincirlerini açık tutma çabası nedeniyle Başbakan Muhyiddin'e teşekkür etti." dedi.

Deere, ayrıca iki liderin, salgın sonrası hızlı bir ekonomik toparlanmayı teşvik etme ve ABD-Malezya arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.