Trump, Malezya Başbakanı Yasin ile corona virüsü görüştü

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, "Başkan Trump, Malezya Hükümeti'nin 'Proje Hava Köprüsü'ne olan desteği ve tedarik zincirlerini açık tutma çabası nedeniyle Başbakan Muhyiddin'e teşekkür etti." dedi.
Deere, ayrıca iki liderin, salgın sonrası hızlı bir ekonomik toparlanmayı teşvik etme ve ABD-Malezya arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.