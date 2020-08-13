Trump Netanyahu’yu BAE ile varılan anlaşmadan dolayı tebrik etti

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Netanyahu’yu BAE ile varılan anlaşmadan dolayı tebrik ettiği belirtildi.
Açıklamada, Trump’ın anlaşmayı tarihi bir başarı olarak değerlendirdiği kaydedildi.
Öte yandan Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Netanyahu, açıklamasında ayrıntılara yer vermedi.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.