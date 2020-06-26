MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Trump, 'Obamacare'in iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu
ABONE OL
26.06.2020 - 11:34 | | AA

Trump, 'Obamacare'in iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu

Milyonlarca fakir ABD'linin yararlandığı sağlık sigortası programını yok etmek isteyen Trump yönetimi, gözünü kararttı. Yüksek mahkemenin iptal kararı vermesi, 20 milyon ABD'liyi sigortasız bırakabilir.

Trump, 'Obamacare'in iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu

ABD'de Başkan Donald Trump liderliğindeki hükümet, kamuoyunda "Obamacare" olarak bilinen, yurttaşlara devlet destekli sağlık sigortası ve bakımı sağlayan Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası'nın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başsavcı Noel Francisco, dün gece saatlerinde yaptığı iptal başvurusunda, Kongrenin 2017'de çıkardığı vergi düzenlemesiyle yasada sağlık sigortası yaptırmayanlar için öngörülen para cezalarını kaldırdığını hatırlatarak, zorunluluk ortadan kalktığı için yasanın bütünüyle geçersiz sayılmasını talep etti.

20 milyon ABD vatandaşı sağlık sigortasından yoksun kalabilir

Trump yönetiminin başvurusu, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işsiz kalan toplam 487 bin kişinin devletin sağladığı sağlık sigortasına başvurduğunu ortaya koyan raporun yayımlanmasının ardından geldi.

Raporda, "healthcare.gov" internet sitesinden yapılan başvuruların sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 arttığı belirtildi.

Yasanın iptali halinde yaklaşık 20 milyon ABD vatandaşı sağlık sigortasından yoksun kalabilir.

Eski Başkan Barack Obama döneminde, 2010'da kabul edilen yasayla, daha önce Sağlık Bakımı ve Sağlık Yardımı programları dahilindeki devlet destekli sağlık yardımları genel sağlık sigortası kapsamına alınmış, özel sigorta şirketlerinin ise müşterilerini seçerken sosyo-ekonomi durumu, demografik statüsü ve daha önceden kronik rahatsızlığına olup olmadığına bağlı ayrımcı tercihler yapması yasaklanmıştı.

ABD'de Kovid-19 vakalarının sayısı 2,5 milyonu aşarken, 125 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Vampir kelebek yine ortaya çıktı!Doğu Karadeniz'de 2007'den bu yana görülen, son birkaç yılda sayıları artan, özellikle havaların ısınmasıyla ortaya çıkan ve 'vampir kelebek' olarak bilinen kelebek türü, bu yıl da yumurtadan çıkarken, tarım alanlarında görüldü. Bitkilerin zayıflatan ve kurumasına neden olan kelebeklerle etkin mücadele için laboratuvarda geliştirilen bitkisel ilaçlar kullanılacak.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika deprem haberleri: Ege sallandı! İstanbul, İzmir ve Manisa'dan hissedildi

Son dakika deprem haberleri: Ege sallandı! İstanbul, İzmir ve Manisa'dan hissedildi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

Engelli Fatih'in ailesi, acı haberin Liberyalı sevgilisine ulaştırılmasını istedi

Engelli Fatih'in ailesi, acı haberin Liberyalı sevgilisine ulaştırılmasını istedi

Sıradaki Haber