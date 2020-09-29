‘Trump sadece 750 dolar vergi ödedi!’

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Başkan Donald Trump’ın son 20 yıldan uzun süreyi kapsayan vergi beyannamelerine dayandırdığı haberiyle büyük ses getirdi. Gazete haberde Trump’ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediğini, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750’şer dolar vergi ödediğini yazdı. Trump’ın uzun süredir tartışma konusu olan vergi kayıtlarını ele geçiren gazete, Trump’ın ödemesi gereken milyonlarca dolar borcu olduğu ve mülklerinin zarar ettiğini iddia etti. Trump ve şirketlerinin son 20 yıldaki vergi beyannamelerini ele geçirdiğini söyleyen gazete ayrıca, Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk yılında da sadece 750 dolar vergi ödediğini ve vergi beyannamesinde kazandığından çok daha fazla para kaybettiğini bildirdiği için, son 15 yılın 10 yılında hiç gelir vergisi ödemediğini belirtti.

Trump: Uydurma

New York Times ayrıca, Trump’ın golf sahaları ve otelleri gibi en büyük işletmelerinin çoğunun yılda milyonlarca dolar zarar bildirimi yaptığını iddia etti. Gazete, Trump’ın gelecek dört yılda vadesi dolacak 300 milyon dolarlık borçtan da şahsen sorumlu olduğunu bildirdi. Haberde, Trump’ın işletmelerinin “lobiciler, yabancı yetkililer ve başkanla yüz yüze görüşme, erişim ya da iyilik” isteyenlerden para aldığını da yazdı.

ABD Başkanı Trump ise haberi yalanlayarak “Tamamen uydurma haber” değerlendirmesinde bulundu. Ne kadar vergi ödediği yönündeki soruları yanıtlamayan Trump, vergi beyanının şu an denetimde olduğunu ve denetimin tamamlanmasının ardından vergi kayıtlarını açıklayacağını ifade etti.

Trump, eski ABD başkanlarının aksine ve Demokratların çağrılarına rağmen vergi beyanlarını açıklamıyor. ABD’de başkan adaylarının seçimlerden önce vergi iadesiyle ilgili belgelerini kamuoyuyla paylaşmaları konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamasına karşın 1976’dan beri tüm başkan adayları seçimlerden önce vergi beyannamelerini açıklamıştı.