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28.01.2021 - 01:38 | | AA

Trump seçimi kaybetti ama güven kazandı

ABD'de eski başkan Donald Trump’ın, Beyaz Saray’dan ayrıldığından bu yana Cumhuriyetçi Parti içinde popülaritesinin arttığı belirtildi.

Trump seçimi kaybetti ama güven kazandı

 

Morning Consult’un yaptığı ankete göre, Trump’ın Cumhuriyetçi Parti içinde “ana rol” almasını isteyenlerin oranı 6 Ocak’taki Kongre baskınından bu yana 9 puan artışla yüzde 50 oldu.

CUMHURİYETÇİLERİN YÜZDE 81'İ TRUMP'A OLUMLU BAKIYOR

Trump’ın azil istemiyle senatoda yargılanması konusunda ise Cumhuriyetçilerin yüzde 54’ü kuvvetle olmak üzere yüzde 81’inin Trump’a olumlu baktığı, bu oranın Kongre baskınından hemen sonra yüzde 76'larda seyrettiği kaydedildi.

Ankete katılan her 10 Cumhuriyetçiden 3’ü, kurulması halinde Trump’ın "Vatansever Partisi"ne (Patriot Party) geçeceğini beyan ederken, yüzde 25’i ise kararsız olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak’ta Trump, Washington’dan ayrılmadan önce Andrew Hava Üssü’nde yaptığı son konuşmada, "Bir şekilde geri döneceğiz." ifadesini kullanmış, bu da Trump’ın yeni bir siyasi harekete öncülük edebileceğinin sinyali olarak yorumlanmıştı.

Morning Consult anketinin, 22-25 Ocak tarihlerinde, yaklaşık 1200 Cumhuriyetçi partili arasında yapıldığı ifade edildi.

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