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24.11.2020 - 13:06 | | DHA

Trump son kez affedecek... İki hindi görücüye çıktı!

ABD'de başkanlık koltuğunu Biden'e devredecek olan Trump, bugün geleneksel hindi affetme törenine katılacak.

Trump son kez affedecek... İki hindi görücüye çıktı!

Beyaz Saray’da yaklaşık 30 yıldır yapılan Şükran Günü hindisinin kesilmeyip ABD Başkanı tarafından “affedilmesi” töreni öncesi affedilecek Corn ve Cob (Mısır ve koçan) adlı hindiler görücüye çıktı.

ABD'de sağlıkçıların tatil sezonunda toplantıların sınırlandırılması yönündeki tavsiyelerine rağmen Beyaz Saray corona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde Şükran Günü etkinliğine hazırlanıyor.

ABD Başkanı tarafından “affedilmesi” töreni öncesi affedilecek Corn ve Cob adlı hindiler başkent Washington DC'deki Willard Oteli'ne geldi.

Beyaz Saray’dan yazılı yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın geleneksel Şükran Günü hindisinin resmi affına devam edeceği belirtildi. Bu yılın Ulusal Şükran Günü hindilerinin Corn ve Cob isimlerinin verildiği duyuruldu.

Corn ve Cob'un Ulusal Hindi Federasyonu Başkanı Ron Kardel ve Iowa eyaletinde bulunan Walcott şehrindeki bir çiftçi tarafından yetiştirildiği ifade edildi. Bugün Beyaz Saray’da yapılacak ‘Hindi Affı’ töreninden sonra iki hindinin de Iowa Eyalet Üniversitesi kampüsündeki yeni evlerine gönderileceği bildirildi. Affedilmeyi bekleyen hindilere ise ilgi oldukça yoğun.

Öte yandan, ABD Başkanı Şükran Günü öncesinde iki hindiyi affediyor. 1963 yılında Başkan John F. Kennedy, Ulusal Hindi Federasyonu tarafından hediye olarak gelen hindiyi geldiği çiftliğe geri göndermişti.

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