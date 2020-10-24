Trump ve Biden son kez karşılaştı

Tartışma programı ilkine kıyasla çok daha sakin geçti. Zira, ilk program sonrası rakibinin sözünü kesen adayın mikrofonunun kapatılması kararı alınmıştı. Trump ile Biden’ı karşı karşıya getiren TV tartışmasında hem iç hem de dış politika konularında keskin bir ayrışma öne çıkarken, özellikle Rusya ve Çin ile ilişkiler konusu gerginliğe neden oldu.

“Kovid-19 ile mücadele” başlığıyla başlayan tartışmada, Trump, virüsün yakın zamanda yok olacağını belirterek, “Haftalar içinde virüs için elimizde bir aşı olacak” ifadesini kullandı. Biden ise “220 bin Amerikalı bu hastalıktan öldü ve benim diyebileceğim başka bir şey yok. Bu kadar ölümün sorumlusu olan biri, ABD başkanı olarak kalmamalı” dedi.

Trump, moderatörün “Aşının haftalar içinde çıkacağına dair garanti veriyor musunuz?” sorusuna, “Bunu garantileyemem ama yıl sonuna kadar aşı kesin çıkacak” dedi. Biden ise Trump’ın daha önce Paskalya’ya ve yaza kadar virüsü bitireceklerini söylediğini anımsatarak, “Şu anda karanlık bir kışa giriyoruz ve Trump’ın hala net bir planı yok. Aşının gelecek yılın ortasına kadar hazır olmasına çok olası bakılmıyor” diye konuştu.

‘Biden para aldı’

Biden, Trump’ı Rusya ve İran konusunda yeterince adım atmamakla suçlarken, Trump da “Joe, Rusya’dan 3.5 milyon dolar aldı, bense tek kuruş almadım” ifadesini kullandı. Biden, buna karşılık olarak, “Ben hayatım boyunca hiçbir ülkeden tek kuruş para almadım” dedi.

Trump, Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın iş ortağının Çin ile ilgili iddialarının üzerine giderek, “Biden’ın Amerikan halkına bir açıklama borcu var” değerlendirmesinde bulundu. Biden’ın, Trump’ın vergi kayıtlarını açıklamadığını belirtmesi üzerine ise Trump, yakın zamanda kendisinin kayıtlarını açıklayacağını belirtti. Başkan yardımcılığı süresince yanlış bir adım atmadığını söyleyen Biden, oğlunun Çin’den de kazanç elde etmediğini öne sürdü.

‘O bilgisayar Rusya’nın’



Joe Biden’ın başarısız bir politikacı olduğunu savunan Trump, rakibine, “Ben senin yüzünden başkanlık yarışına girdim. Bu politikacılar sadece konuşur, faaliyet yok. Sen yolsuz bir politikacısın Joe. Bana nasıl masum bir bebek olduğun masalını anlatma” ifadesini kullandı. Buna karşılık Biden, oğlu Hunter Biden’ın e-maillerinin sızdırıldığı dizüstü bilgisayarın kaynağını sordu ve 50 civarında istihbarat yetkilisinin bu bilgisayarın Rusya tarafından Trump’ın ekibine ulaştırıldığı iddiasında bulundu. Trump ise Biden’e “Laptop’un bir Rusya hilesi olduğunu mu söylüyorsun. Dizüstü bilgisayar Rusya’nın yani... Şaka yapıyor olmalısın” yanıtını verdi.



Demokrat siyasetçi, münazara sırasında Trump tarafından “sosyalist” olarak tanımlanmasına tepki göstererek “Kendisi kafası çok karışık bir adam. Başka birine karşı yarıştığını sanıyor. Joe Biden’a karşı yarışıyor” dedi.



50 milyon kişi oyunu kullandı



ABD’de başkanlık seçimleri için erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi “ABD Seçimler Projesi”ne göre, posta ve elden zarf bırakma yoluyla şu ana kadar 49 milyon 313 bin 897 kişi oy kullandı. Teksas 5 milyon 905 bin, California 5 milyon 802 ve Florida 4 milyon 256 milyondan fazla oyla ülkede erken oylamanın en fazla yapıldığı eyaletler olarak öne çıktı. CNN Siyasi Birim verilerine göre, 2016 Başkanlık Seçimleri’nde toplam 136 milyondan fazla oy kullanılmış, bunların 46 milyonunu posta yoluyla kullanılanlar oluşturmuştu.



Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın da seçimler için yarın Florida’da West Palm Beach kentinde “erken oy” kullanacağını açıkladı. Florida aynı zamanda 3 Kasım seçimlerinin kaderini belirleyecek kritik eyaletlerin başında geliyor. Eyalette Biden’ın, Trump’ın 2.1 puan önünde göründüğü belirtiliyor.



Şi’den ‘savaşa hazırız’ mesajı



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin’in ABD’ye karşı savaştığı tek yer olan Kore Savaşı’na girmelerinin 70. yıldönümünde yaptığı konuşmada Washington’a “Savaşa hazırlıklıyız” mesajı gönderdi. ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken retoriğini bir kez daha sertleştiren Şi, Kore Savaşı’nda kazandıkları zaferin, “Çin’in kapısının önünde sorun yaratan herkesle savaşmaya hazır olmasının bir kanıtını oluşturduğunu” belirtti. Şi, “Ulusal egemenliğimize herhangi bir zarar verilmesini arkamıza yaslanıp izleyecek değiliz. Herhangi bir gücün anavatanımızın kutsal topraklarını işgal etmesine ya da bölmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.