Trump ve Macron'dan kritik Libya görüşmesi

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Macron'un bugün bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Görüşmede iki liderin önemli ikili ve bölgesel konuları ele aldığını vurgulayan Deere, "Macron ve Trump, yabancı güçler ve orduların varlığı ile Libya'da daha da artan gerginliği azaltmanın yollarını görüştü." ifadesini kullandı.

Trump, bu sabah Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Macron ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ayrı ayrı telefonda konuştuğunu belirtmiş, ancak görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşmamıştı.