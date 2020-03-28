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28.03.2020 - 00:43 | | AA

Trump ve Netanyahu, corona virüs salgınını görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yeni tip corona virüs (covid-19) salgınını ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı.

Trump ve Netanyahu, corona virüs salgınını görüştü

 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ve Netanyahu'nun bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, iki liderin Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri ele aldığına işaret edilen açıklamada, "Başkan Trump, Başbakan Netanyahu'ya bu salgını önlemek için attığı güçlü adımlardan dolayı teşekkür etti." ifadesine yer verildi.

Trump ve Netanyahu'nun Kovid-19 ile mücadele ve virüsün ekonomik etkilerinin en aza indirgenmesi noktasında yakın iş birliği konusunda mutabık kaldığının belirtildiği açıklamada, iki liderin önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı aktarıldı.

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