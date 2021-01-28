‘Trump’ı KGB yetiştirdi’ iddiası

ABD’li gazeteci Craig Unger’ın “Amerikan Kompromat: KGB, Donald Trump’ı Nasıl Yetiştirdi?” adlı kitabı piyasaya çıktı. Kitapta görevine 20 Ocak’ta veda eden eski ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya’nın ‘derin’ ilişkisine dair çarpıcı iddialar yer aldı. Unger, dönemin Sovyetler Birliği’nden iltica eden Ruslar, eski CIA görevlileri ve FBI’a karşı çalışan ajanlarla yaptığı röportajlara dayandırdığı kitabında, asıl sorulması gereken sorunun “Trump bir Rus varlığı mıydı?” olduğunu ifade ediyor. Kitaba göre, Trump’ın Rusya ile ilişkisi 1976’da New York’un Manhattan bölgesinde yeni otel ve garimenkul yatırımları yapmaya karar vermesiyle başladı. Trump, Manhattan’daki yeni oteline yüzlerce televizyonu Ukrayna Odessa’dan Manhattan’a göç eden Ukraynalı bir Yahudi olan Sam Kislin’in ‘Joy-Lud Electronics’ adlı mağazasından alarak Ruslar ile bağlantı kurdu.



Televizyon sırrı



ABD’de yaşayan ve Sovyetler’e dönmeye karar veren içlerinde ajanların da bulunduğu Ruslar, ülkelerine elektronik cihaz götürmek için ‘Joy-Lud Elektronics’ magazasına uğruyordu. Patron Sam Kislin ayrıca Ukrayna Odessa’da ünlü bir taze ürün mağazası işletiyordu. Eski bir KGB görevlisi olan Yuri Shvets, gazeteci Craig Unger’a o zamanlar bir taze ürün mağazası işleten Yahudi bir adamın KGB tarafından “işe alınmış” olmasının çok muhtemel olduğunu bildirdi. KGB’nin Kislin aracılığıyla görüşmeler yaptığı tahmin edilirken, Trump’ın oteli için neden Sovyetler Birliği’nden yayın almayı sağlayan çift sistemli televizyon tercih ettiği ise hâlâ bir sır.











‘Takibe alındı’

Bu alışverişin ardından Kislin ABD’de ‘emlak imparatoru’ Trump’a politik olarak yakın durdu ve KGB de Trump’ı takibe aldı. Trump’ın da KGB aracılığıyla, isimsiz paravan şirketlerden mülk alarak para aklayan Rus mafyasına milyonlarca dolarlık konut satmasıyla birçok kez iflastan kurtulduğu öne sürüldü. Trump’ın 1977’de evlendiği ilk eşi Ivana Trump dönemin Çekoslovakya’sında gizli servis StB’nin KGB ile işbirliği yaptığı Zlin kentinde doğup büyümüştü. Ivana’nın babası da KGB’ye Trump hakkında bilgi verdi.













Seçimlere müdahale

Unger, 1987’ye gelindiğinde bir KGB yetkilisinin Moskova’da otel inşası için Trump’ı davet etmesini de şöyle yorumladı: “Bu davetle, Trump’ın KGB ile ilişkisine ve gelecekte Rusya’nın ABD demokrasisini etkilemesine zemin hazırlandı.” Unger, Trump, ABD Başkanı olduğunda ödeme yapma zamanının geldiğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e istediği her şeyi verdiğini yazıyor. Gazeteci, Trump’ın başkanlığı kazandığı 2016 seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiğini kabul etmesine de dikkat çekiyor.





‘Epstein ile dostluğu Ruslara yakınlaştırdı’

ABD’li milyarder finansçı Jeffrey Epstein, 2019’da reşit olmayan kızların istismar edildiği seks ağını kurmak suçundan yargılanırken cezaevinde ölü bulunmuştu. Kitapta, Donald Trump’ın Jeffrey Epstein ile dostluğunun da Rusya ile ilişkisini güçlendirdiği iddia edildi. İddiaya göre, Epstein reşit olmayan kızları temin etmek amacıyla Rus milyarder oligarklar ile çalışıyordu. Trump’ı eşi Melania ile verdiği partide tanıştırdığını iddia eden Epstein, ayrıca eski başkanın uygunsuz video ve fotoğraflarını şantaj amaçlı saklıyordu. Craig Unger bu durumu kitabında “Jeffrey ve suç ortağı Ghislaine Maxwell, Trump’ın sırlarını biliyordu. Trump da onlarınkini biliyordu. Sırlar, yaşadıkları, çökmekte olan ve yüksek derecede işlemsel dünyada nihai para birimiydi” diye ifade ediyor.