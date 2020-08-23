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23.08.2020 - 16:24 |

Trump'ın 'derin devlet' sözleri ABD medyasını birleştirdi

ABD liderinin 'derin devlet' ifadesinden kimleri veya neyi kastettiği tartışmalara yol açtı, medya Trump'ın sözlerinin 'temelsiz' olduğu görüşünde buluştu.

Trump'ın 'derin devlet' sözleri ABD medyasını birleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nde (FDA) 'derin devlet' için çalışan bazı kişilerin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarını yavaşlattığını öne sürdü.

Trump'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama, Kovid-19 salgınının halen etkisini hissettirdiği ülkede yankı uyandırdı.

Donald Trump, açıklamasında, "FDA'daki derin devlet ya da her kimlerse, aşıların ve tedavi yöntemlerinin insanlarda denenmesini ilaç şirketleri için oldukça zorlaştırıyorlar. Açıkça görülüyor ki (bu çalışmalarla ilgili) yanıtları 3 Kasım'dan sonrasına kadar ertelemeyi umuyorlar" ifadelerini kullandı.

Aşı çalışmalarının hızlı olması gerektiğini belirten Trump, paylaşımında FDA Direktörü Stephen Hahn'ın Twitter hesabına da atıf yaptı.

Trump'ın 'derin devlet' ifadesinden kimleri veya neyi kastettiği tartışmalara yol açarken, ana akım ABD medyası Trump'ın sözlerinin 'temelsiz' olduğu görüşünde birleşti.

FDA hafta içinde yaptığı açıklamada, aşı çalışmalarıyla ilgili klinik deneyler ve insanlar üzerindeki denemeler konusunda oldukça hassas olduğunu ve tam olarak başarısı ispatlanana kadar hiçbir aşının piyasaya çıkamayacağını belirtmişti.

Tarihi salgının yeryüzünde en ağır şekilde etkilediği ülke olan ABD'de şimdiye kadar 5 milyon 668 bin insan koronavirüse yakalandı, 176 bin can kaybı kayıtlara geçti. Gelecek hafta vakaların 6 milyonu, ölü sayısının da 180 bini aşması bekleniyor.

Kaynak: Independent Türkçe

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