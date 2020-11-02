Trump'Ä±n 2020 SeÃ§im KampanyasÄ± DirektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± Justin Clark, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yarÄ±n yapÄ±lacak ABD BaÅŸkanlÄ±k seÃ§imiyle ilgili iddialarda bulundu.Â

DemokratlarÄ±n erken kullanÄ±lan oylarda umduÄŸunu bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve panik iÃ§erisinde olduÄŸunu savunan Clark, "Biden'Ä±n siyasi yÃ¶neticileri, BaÅŸkan Trump'Ä±n seÃ§im gÃ¼nÃ¼ndeki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± 'KÄ±rmÄ±zÄ± Serap' olarak nitelendirerek, seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n meÅŸruluÄŸunu bozmak iÃ§in sÃ¶ylemler yayÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.Â

Justin Clark, basÄ±nÄ±n da Biden'Ä±n ekibine yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"DemokratlarÄ±n halihazÄ±rda televizyon reklamlarÄ±nÄ± durdurduÄŸunun ve 'KÄ±rmÄ±zÄ± Serap' adÄ± altÄ±nda dezenformasyon yaymaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±ndayÄ±z. Joe Biden'Ä±n seÃ§im gÃ¼nÃ¼nden sonra da biraz zamana ihtiyaÃ§ duyduÄŸuna halkÄ± ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. AynÄ± zamanda DemokratlarÄ±n, postayla kullanÄ±lan oylarÄ±n eyaletlerdeki kabul tarihlerinin uzatÄ±lmasÄ± iÃ§in mahkemeye gideceÄŸinin de farkÄ±ndayÄ±z."Â

DemokratlarÄ±n seÃ§menleri postayla ve erken oy kullanmaya teÅŸvik etme stratejilerinin de iÅŸe yaramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Clark, "Biden'Ä±n bÃ¼yÃ¼k avukatlar ordusu, seÃ§imlerin gÃ¼venilirliÄŸine zarar vermeye Ã§alÄ±ÅŸacak, Ã§Ã¼nkÃ¼ bÃ¶ylece seÃ§imleri bizden Ã§alabileceklerini sanÄ±yorlar." ifadesini kullandÄ±.

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