Trump'tan çekinen Pentagon, kadın generallerin terfilerini ertelemiş

New York Times'ın (NYT) haberine göre, Savunma Bakanlığı'ndaki (Pentagon) en yetkili isimler, geçen sonbaharda iki üst düzey generalin terfi ettirilmesini kararlaştırdı. Ancak atamaları yapılacak iki yetkili de kadındı ve Trump'ın başkanlık koltuğunda oturduğu bir sırada bu adayları onaylatmak zor olabilirdi.

Dönemin Savunma Bakanı Mark T. Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark A. Milley, çoğunlukla erkek askeri yetkililerin hakim olduğu pozisyonlara Hava Kuvvetleri'nden General Jacqueline D. Van Ovost ile ABD Kara Kuvvetleri'nin en büyük kanadı olan FORSCOM'un komutanı Korgeneral Laura J. Richardson'ın getirileceğinin söylenmesi halinde, Beyaz Saray'ın harekete geçerek Trump'ın başkanlık süresi dolmadan bu isimlerin yerine kendi adaylarını koymasından endişe duydu.

Bunun üzerine Pentagon yetkilileri alışılmadık bir stratejiye başvurdu: Atama önerilerinin kasım seçimlerinden sonrasına saklanması kararlaştırıldı ve Joe Biden'ın kazanması beklendi. Zira, kadın karşıtlığında sicili kabarık olan Trump'ın yerine Biden'ın gelmesi halinde, Beyaz Saray'a geçecek yeni yönetim Pentagon'un tavsiye ettiği isimleri kabul etmede daha destekleyici olabilirdi. İşin dikkat çeken yanı, Trump 3 Kasım seçimlerinden 6 gün sonra Esper'i kovduktan sonra bile bu plana sadık kalındı.

Esper verdiği bir röportajda, "Bu vazifelere en uygun onlar oldukları için seçildiler ve terfi işlemlerinin raydan çıkmasını istemedim çünkü Trump'ın Beyaz Sarayı'nda biri bu adayları tavsiye ettiğimi görmüştü ya da Savunma Bakanlığı'nın siyasetle oynadığını düşünmüştü. Ancak durum böyle değildi. En nitelikli olanlar onlardı. Doğru olanı yapıyorduk" diye konuştu.

Yürütülen stratejinin yakında işe yarayabileceğini belirten NYT'ye göre Esper'in halefi Lloyd J. Austin'in ve General Milley'nin gecikmiş tavsiyeleri önümüzdeki birkaç hafta içinde Beyaz Saray'a göndermesi öngörülürken, burada yetkililerin adayları onaylaması ve resmi onay için Senato'ya sunması bekleniyor.

General Ovost ABD Ulaştırma Komutanlığı için aday gösterilirken, Korgeneral Richardson'ın da Güney Komutanlığı'nın başına getirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: Independent Türkçe