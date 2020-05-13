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HaberlerDünya Haberleri Trump'tan Çin açıklaması: 100 ticaret anlaşması bile telafi etmeyecek
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13.05.2020 - 18:22 | | AA

Trump'tan Çin açıklaması: 100 ticaret anlaşması bile telafi etmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşması imzaladıktan kısa süre sonra yeni tip corona virüs (covid-19) salgınının ortaya çıktığını belirterek, "100 ticaret anlaşması bile kaybedilen masum canları telafi etmeyecektir." açıklamasını yaptı.

Trump'tan Çin açıklaması: 100 ticaret anlaşması bile telafi etmeyecek

 

Trump, Twitter mesajında, "Uzun süredir Çin ile anlaşmanın pahalı bir şey olduğunu söylüyorum." ifadesini kullandı.

Çin ile ticaret anlaşması imzaladıktan kısa süre sonra tüm dünyanın Çin'den çıkan Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Trump, "100 tane ticaret anlaşması bile farkı kapatmayacak ve kaybedilen yüzlerce masum canı telafi etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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