Trump’tan DSÖ’ye fon kesme tehdidi

Kovid-19 ile mücadelede sert eleştirilere maruz kalan ABD yönetimi, şimdi de okları Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) yönlendirdi. Daha önce salgının kaynağı olan Çin’i sert biçimde eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, bu kez DSÖ’nü hedef aldı. Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında “Çin yanlısı davranmakla” suçladığı Dünya Sağlık Örgütü’ne verdikleri fonları askıya almayı düşündüklerini duyurdu.



Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü’nün Beyaz Saray’da düzenlediği günlük basın toplantısında yaptığı konuşmada virüs için “Bu hafta çok acı verici olacak, bir canavara karşı savaşıyoruz” ifadelerini kullandı. DSÖ’nün Kovid-19 salgınında bazı çağrıları yapmakta geç kaldığını belirten Trump, örgütün ABD’nin Çin’e yönelik seyahat yasağına da karşı çıktığını anımsattı. Trump, “DSÖ’nün işleyişine bakacağız. Ancak DSÖ’ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız” ifadesini kullandı. Trump, “Pek çok şey hakkında yanıldılar. Çin eksenli gibi görünüyorlar” dedi.



Başkan, bir gazetecinin “DSÖ Çin odaklı derken neyi kastediyorsunuz?” sorusuna da “Önce Çin’e sınırlarımızı kapatmamamızı söylediler. Vuhan’da olanları görmeleri gerekirdi. Görmüş de olmalılar ama bunları bildirmediler” yanıtını verdi. Trump, daha sonra DSÖ fonlarını keseceklerine ilişkin ifadelerini yumuşatarak, “Bunu kesin yapacağımızı söylemiyorum ama bunu yapmayı düşüneceğiz” diye konuştu.

Daha önce eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dahil Trump yönetimine yakın isimler, benzer mesajları vermişlerdi. Bolton, DSÖ’yü “Çin’in suç ortağı” olarak nitelendirmişti. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da, “DSÖ, bu defa gerçekten batırdı” demişti.

Öte yandan Trump, ABD’deki bazı eyaletlerdeki istatistiklerde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenler kişilerde, Afrika kökenli Amerikalıların çoğunlukta olmasına yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Bu durumdan memnun olmadığını dile getiren Trump, “Bu gerçek bir problem ve verilerde de apaçık ortada. Bu konuyla yakından ilgileniyoruz. Zor ve korkunç bir durum. Ortada bir orantısızlık var ve Afrikalı Amerikalılar bu salgından çok fazla etkileniyor” dedi.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü’nde yer alan Doktor Anthony Fauci ise Afrikalı Amerikalıların sahip olduğu diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkların virüsün etkisini artırdığını kaydetti.

ABD Başkanı ise Kovid-19’a karşı yine sıtma ilacı Hidroksiklorokin’i önererek, “Bu haptan ölmezsiniz. Yan etkileri olabilir. Doktorlar bunu tavsiye etmeli. Ben doktor değilim. Sadece iyi sonuçlar aldığımızı söylüyorum. Denemek için harika bir şey olduğunu düşünüyorum” dedi.



Kim, ne kadar fon sağlıyor?



Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) gelirinin büyük kısmını, üye ülkeler arasında nüfus ve zenginliğine göre hesaplanan ödemeler oluşturuyor. ABD fon sağlayan ülkeler arasında açık ara ilk sırada. Trump yönetimi, Şubat ayında hazırlanan son bütçede ABD’nin DSÖ’ye yaptığı ödemede zaten çok büyük bir kesintiye gitmişti. ABD, yıllık 122.6 milyon Dolarlık ödemesini 57.9 milyon Dolara düşürmüştü. Buna rağmen ABD listede açık ara ilk sırada yer almaya devam ediyor. DSÖ’ye katkı yapan ilk 5 ülkenin sıralaması şu şekilde:



1-ABD: 57.9 milyon dolar

2-Çin: 28.7 milyon dolar

3-Japonya: 20.5 milyon dolar

4-Almanya: 14.6 milyon

5-İngiltere: 10.9 milyon dolar



Uyarıyı görmezden gelmiş!



ABD Başkanı Donald Trump, üst düzey ekonomi danışmanlarından Peter Navarro’nun ocak ayında, Kovid-19 salgını hakkındaki uyarı notunu görmezden geldiğini itiraf etti. Trump, Navarro’nun notunda, Kovid-19’un ABD’ye yayılmasının felaketle sonuçlanacağının belirtildiği söyledi. Trump, “Çin’e seyahatleri durdurduğum zamandı. Kimse bunun (pandemi) yaşanacağını söylememişti. İlginçtir ki DSÖ (seyahatleri) durdurmamızdan yana değildi” dedi. Navarro’ya hala güvenip güvenmediği sorulduğunda Trump, “Elbette. Peter akıllı, iyi bir adam” diye konuştu.



‘Trump ateşle oynuyor’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Trump’ın açıklamalarına tepki göstererek, “Bu virüsü politize etmeyin. Bu ateşle oynamak gibi bir şey. ABD ve Çin şimdi bir araya gelerek bu tehlikeli düşmana karşı birlikte savaşmalı” dedi.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Trump’ın eleştirilerine yönelik “Şimdi sırası değil. Şu an birlik zamanı, uluslararası toplumun bir araya gelerek dayanışma içinde bu salgını ve yıkıcı sonuçlarını durdurma zamanı” ifadelerini kullandı.