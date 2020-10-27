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27.10.2020 - 00:41 | | AA

Trump'tan seçime 8 gün kala kritik eyaletlerden Pennsylvania'da 3 ayrı miting

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki 59. Başkanlık Seçimleri'ne 8 gün kala kritik eyaletlerden Pennsylvania'da bugün 3 ayrı miting düzenleyecek.

Trump'tan seçime 8 gün kala kritik eyaletlerden Pennsylvania'da 3 ayrı miting

Başkanlık seçimleri için gün sayan ABD'de ikinci dönemini garantilemek için yarışan Cumhuriyetçi Başkan Trump, sahadaki etkinliklerini sürdürüyor. 

3 Kasım gecesi için kritik olan eyaletlerden Pennsylvania'ya sabah giden Trump, ilk olarak Allentown kentinde çalışanlara seslendi. 

İkinci etkinliğini de Lancester kentine bağlı Lititz'de yapan Trump, seçmenlere hitap etti. 

Trump eyaletteki üçüncü etkinliğini ise ilerleyen saatlerde Martinsburg da yapacak. 

Mitinglerinde genellikle Demokrat rakibi Joe Biden'a yüklenen Trump, Kovid-19 konusunda da iyimser olduklarını vurguladı. 

Pennsylvania'da kendi yaptırdıkları anketlerde önde olduklarını savunan Trump, seçim gecesi bu eyaleti alacaklarını kaydetti. 

PENNSYLVANİA'NIN SEÇİMLER İÇİN ÖNEMİ 

Öte yandan ülkedeki seçimlerin kaderini her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve "salıncak eyalet (swing state)" olarak nitelendirilen eyaletler belirleyecek. 

Seçim sonuçlarının kafa kafaya çıkması durumunda salıncak eyaletlerden özellikle Florida'nın 29, Pennsylvania'nın ise 20 Seçiciler Kurulu delegesi seçimlerin kaderini belirleyecek. 

Real Clear Politics'deki son anketlere göre, Pennsylvania'da Biden, Trump'ın 5 puan önünde görünüyor.

 

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