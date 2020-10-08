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08.10.2020 - 17:36 | | milliyet.com.tr

Trump'tan şok karar! Biden'la ikinci tartışmaya çıkmayacak

ABD Başkanı Trump, rakibi Demokrat Biden'la koronavirüs salgını nedeniyle sanal olarak düzenlenmesi planlanan tartışmaya katılmayacağını açıkladı.

Trump'tan şok karar! Biden'la ikinci tartışmaya çıkmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti adayı Joe Biden'la ikinci tur tartışmaya 'sanal' olması halinde katılmayacağını duyurdu.

Trump şunları söyledi: "Komisyonun tartışmanın şeklini değiştirdiğini duydum. Bu bizim için kabul edilebilir değil. Sanal bir tartışmaya katılmayacağım. Vaktimi bununla harcamam. Bilgisayarın başında oturup tartışacağız, öyle mi? Saçmalık."

15 Ekim'de düzenlenecek ve 90 dakika sürecek tartışmanın, Miami'deki Adrienne Arsht Gösteri Sanatları Merkezi'nde yapılması planlanıyor. Adayların farklı yerlerden video konferans bağlantısıyla tartışmaya katılacağı bir format oluşturulduğu belirtilmişti.

 

 

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