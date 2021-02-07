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07.02.2021 - 02:26 | | AAkoro

Tunus, Fas ve Cezayir'de koronavirüs ölümleri artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Tunus'ta 63, Fas'ta 13, Cezayir'de 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus, Fas ve Cezayir'de koronavirüs ölümleri artıyor

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 63 kişinin yaşamını yitirdiği, 1064 kişide virüs tespit edildiği, 1742 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada toplam can kaybının 7 bin 162'ye, vaka sayısının 216 bin 176'ya, iyileşenlerin sayısının da 172 bin 885'e yükseldiği ifade edildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi, 587 kişi enfekte oldu, 619 kişi iyileşti.

Böylece toplam can kaybı 8 bin 381'e, vaka sayısı 474 bin 966'ya yükseldi, 453 bin 921 kişi sağlığına kavuştu.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 223 vaka tespit edildiği, 178 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Koronavirüs kaynaklı ölü sayısının 2 bin 911'e, vaka sayısının 108 bin 852'ye, iyileşen sayısının 74 bin 508'e yükseldiği bildirildi.

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