MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
ABONE OL
13.06.2020 - 16:40 | | DHA

Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı

Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) temizlemeye başladı.

Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Libya'da, darbeci General Hafter'in işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla birlikte Hafter milislerinin döşediği mayınların teker teker temizlendiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Libya Hükümeti'nin davetiyle bölgede Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık desteği verdiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Darbeci General Hafter'in işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla masum sivillerin zarar görmemesi ve evlerine emniyetle dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla TSK bomba imha uzmanları ve METİ timleri tarafından darbeci Hafter güçlerince döşenmiş tuzaklı patlayıcılar ve mayın sistemlerinin temizlenmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına başlandı."

Çorum'da aslan izi avıÇorum’un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil Köyü'nde, aslan görüldüğü yönündeki iddianın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile avcılar, bölgede iz takip çalışması yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 84 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 84 kaçak göçmen kurtarıldı

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Ünlü şarkıcı ölümden döndü! O anları anlattı...

Ünlü şarkıcı ölümden döndü! O anları anlattı...

Sıradaki Haber