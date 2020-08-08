Türk genci için umutlu bekleyiş sürüyor

Ramadan, “Beş kardeşin ortancası olan Mohammed’in dedesi Mardin’den Lübnan’a göç etti ve Mohammed Lübnan’da dünyaya geldi. 20 yaşındaki Mohammed bu yıl üniversitede muhasebe bölümünde okumaya başlayacaktı. Bir fabrikada işçi olarak çalışan babasının yükünü almak için küçük yaştan beri çalışıyordu. Asıl hayali üniversiteyi Türkiye’de anavatanında tamamlamaktı. Üniversite eğitiminin ardından güçlü Türk ordusunda katılıp, Türk askeri olarak vatanına hizmet etmek istiyordu. Türkiye’de yaşamak için her şeyi geride bırakmaya hazırdı” dedi. Ramadan, “Yoğun bakımda ilk gün yaşam ve ölüm arasındaydı. Şimdi istikrarlı durumda ve daha iyi” dedi.

Patlamaya görev yaptığı hastanede yakalanan Beyrut’ta bir devlet hastanesinin genel cerrahi klinik şefi olan Türk vatandaşı Ali Bekraki de, yaşadıklarını anlattı. Lübnan’da son birkaç aydır büyük ekonomik sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Bekraki, “Son dönemde bile malzeme eksikliğinden çok acil ameliyatlar hariç ameliyat yapamaz olmuştuk. Şu andan itibaren ne yapabileceğimizi bilemiyoruz. 32 saatir aralıksız çalışıyorum, kime nasıl yardım eli uzatabilirim diye. Ülkede seferberlik ilan edildi” dedi.

Bekraki, “20 yıldır buradayım. Birkaç hafta öncesine kadar başhekimlik görevini sürdüyordum. Hastanemiz 200 yatak kapasitesine sahip ve 6 bin kişi sırada bekliyor. Hiçbir tıbbi ekipman kalmadı, elektrik sadece günün 4 saatinde var. Türkiye’den gelen AFAD ve acil tıbbi yardım ekibinin gelmesi ve beraberlerinde getirdikleri ekipmanlar bizlere umut oldu” diye konuştu.