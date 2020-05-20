Türk SİHA'sı Libya'da Pantsir'i böyle vurdu

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneybatısındaki General Halife Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almasının ardından, Terhune'ye başlatılan operasyon da devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) UMH yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, operasyonlar kapsamında Türk SİHA'ları ile vurulan Pantsir hava savunma sistemine dair operasyon odası fotoğrafları paylaşıldı.

Operasyon kapsamında droneların Terhune kentindeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Haftere bağlı hava savunma sistemlerini hedef aldığı ifade edildi.