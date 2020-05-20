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20.05.2020 - 10:13 | | DHA

Türk SİHA'sı Libya'da Pantsir'i böyle vurdu

 Libya'da meşru Trablus güçlerinin operasyonunda kullanılan Türk droneları, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın desteklediği savaş ağası Halife Hafter'e ait Pantsir hava savunma sistemini imha etti.

Türk SİHA'sı Libya'da Pantsir'i böyle vurdu

 

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneybatısındaki General Halife Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almasının ardından, Terhune'ye başlatılan operasyon da devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) UMH yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, operasyonlar kapsamında Türk SİHA'ları ile vurulan Pantsir hava savunma sistemine dair operasyon odası fotoğrafları paylaşıldı.

Operasyon kapsamında droneların Terhune kentindeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Haftere bağlı hava savunma sistemlerini hedef aldığı ifade edildi.

İtfaiye ekiplerinden Silivri'de yılan operasyonuİstanbul Silivri'de bir çiftlik evine giren boyu 2.5 metreyi bulan yılan İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.
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