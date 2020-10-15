‘Türkiye olmadan çözüm olmaz’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye olmaksızın Dağlık Karabağ sorununun çözülmeyeceğini kaydetti. Aliyev “Esas olan şu ki; Türkiye bu masada olsun. Ve zaten var. Çünkü Karabağ konusuna ilişkin aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve sayın Putin’le defalarca görüştük, konuştuk. Türkiye var ve biz de elimizden geleni yapacağız ki bundan sonra da olsun. Olmazsa bu mesele çözülemez. Bunu herkes anlamalı” dedi.

Hocalı soykırımı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Habertürk’e verdiği röportajda Ermenistan’ın savaş meydanında yenilince çirkin işlere el attığını belirterek “Sivil ve savunmasız insanlara karşı acımasız olmak onlar için sıradan bir şey. Bunu Hocalı soykırımı örneğinde görmüştük. Sivillere saldırarak bizi onlara karşı cevap vermeye tahrik ediyorlar. Bizim hedefimiz siviller değil, askeri hedeflerdir” dedi.

“Türkiye bu meselede her zaman olduğu gibi bizi açık ve net bir şekilde destekledi” diyen Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sevgili Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları kardeşliğimizin göstergesiydi. Pakistan Başbakanı büyük dayanışma göstererek olumlu açıklamalar yapmıştır. Ancak bunun dünya genelinde geniş karşılık bulduğunu söyleyemem. Herkes için bu apaçık ortadadır. Ateşkesten bir gün sonra kalleşçe saldırıya uğruyoruz. Diploması yoluyla çözüm bulunsun, Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilsin. Azerbaycan vatandaşları oraya dönsün ve barış ortamı oluşsun.”

Minsk Grubu’nun bölgede etkisi olmadığını belirten Aliyev, şunları söyledi: “Eğer biz bu çatışmanın çözülmesini istiyorsak Minsk Grubu’nda öyle ülkeler olmalı ki onlar geçek hayatta bu barışın sağlanmasına hizmet etsinler ve tabii ki kardeş Türkiye’yi bu sürecin içerisinde görüyoruz. Esas olan şu ki; Türkiye bu masada olsun. Ve zaten var. Çünkü Karabağ konusuna ilişkin aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve sayın Putin’le defalarca görüştük, konuştuk.”

“İşte, zaten Türkiye var. Şimdiyse daha çok var. Daha büyük hacimde, daha büyük ölçekte. Ve bugün Türkiye Dışişleri Bakanı sayın Mevlüt Çavuşoğlu, sayın Lavrov’la görüşüyor. Türkiye Savunma Bakanı, Sayın Rus Savunma Bakanı Şoygu ile görüşüyor, konuşuyorlar. Kim diyebilir ki, Türkiye yok. Türkiye yoksa, ne için konuşuyorsunuz? Türkiye var ve biz de elimizden geleni yapacağız ki bundan sonra da olsun. Olmazsa bu mesele çözülemez. Bunu herkes anlamalı.”

Türk F-16’ları yerde

Türk F-16’larıyla ilgili iddialara ilişkin açıklamalarda bulunan Aliyev “Türk F16’ları buradalar. Uçaklar tatbikat zamanı gelmişlerdi. Onun sonrasındaki Ermeni saldırılarından sonra burada kaldılar. Ama onlar yerde duruyorlar. Havada değil. Ve onlardan hiç birisi bu savaşa katılmamış. Türkiye’den hiçbir insan bu savaşa katılmamış. Yabancı insanlar konusu da yalan. Bu bize atılmış çamur, iftiradır” diye konuştu.Türkiye, bölgede istikrar için çok önemli olduğunu vurgulayan Aliyev “Aziz kardeşim Erdoğan’ın bu çatışmaların ilk saatlerinden verdiği destek istikrarı korudu. Eğer o sözler olmazsaydı, Erdoğan “Azerbaycan, yalnız değildir, Türkiye Azerbaycan’ın yanındadır” demeseydi, belki de burada işler karışabilirdi. Belki de başka kimse burada bulanık suda balık tutmaya çalışacaktı” dedi.

‘Ermenistan’da PKK kampları var’

Ermenistan’da PKK kampları olduğunu belirten Aliyev, şunları söyledi: “Aynı şekilde Dağlık Karabağ’da PKK’lıların kampları var. Artık biz aynı bölgeyi işgalcilerden arındırdıktan sonra kamplarını da yıkıma uğratacağız, mahvedeceğiz. Ne kadar yabancı bugün bize karşı bu savaşlarda iştirak ediyor. Orada öldürülen teröristler sırasında Kanada pasaportuna sahip kişiler var. Lübnan pasaportlular var. Onlar Ermeni asıllı mı, ya öyle değil. Bu başka mesele. Bir başka ülkenin paralı vatandaşı gelip de burada savaş ediyor.”